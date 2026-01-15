È uscito “ProfeCast”, il podcast degli studenti del Collegio Rotondi
Il podcast è realizzato dagli studenti dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali del Collegio Rotondi di Gorla Minore. Online la puntata pilota
È uscita la puntata pilota del “ProfeCast”, il progetto del Collegio Rotondi che territorio con il linguaggio dei ragazzi. Si tratta di un podcast realizzato dagli studenti dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali del Collegio Rotondi di Gorla Minore: «Un’iniziativa innovativa – spiegano i referenti del progetto – che mette al centro comunicazione, creatività e competenze digitali: i ragazzi sono infatti stati protagonisti diretti di un vero e proprio percorso professionale: dall’ideazione del format alla stesura dei testi, dalla cura della voce alla registrazione, fino al montaggio audio e alla pubblicazione degli episodi sulle piattaforme digitali».Gli studenti, organizzati in gruppi, hanno assunto ruoli ben definiti — speaker, autori, tecnici audio, grafici e responsabili della comunicazione — sperimentando il lavoro di squadra e la gestione di tempi e responsabilità.
Il progetto si inserisce nella proposta educativa del Collegio Rotondi: «Attraverso il podcast, gli studenti imparano a comunicare in modo efficace, a riflettere sui temi d’attualità e sul territorio e a utilizzare consapevolmente gli strumenti digitali», spiegano i referenti del progetto. Il 17 gennaio è in programma un Open Day che sarà un’occasione per conoscere la scuola e le sue attività come quella del podcast. La puntata pilota del ProfeCast è già disponibile su Spotify.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.