È uscito “ProfeCast”, il podcast degli studenti del Collegio Rotondi

È uscita la puntata pilota del “ProfeCast”, il progetto del Collegio Rotondi che territorio con il linguaggio dei ragazzi. Si tratta di un podcast realizzato dagli studenti dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali del Collegio Rotondi di Gorla Minore: «Un’iniziativa innovativa – spiegano i referenti del progetto – che mette al centro comunicazione, creatività e competenze digitali: i ragazzi sono infatti stati protagonisti diretti di un vero e proprio percorso professionale: dall’ideazione del format alla stesura dei testi, dalla cura della voce alla registrazione, fino al montaggio audio e alla pubblicazione degli episodi sulle piattaforme digitali».Gli studenti, organizzati in gruppi, hanno assunto ruoli ben definiti — speaker, autori, tecnici audio, grafici e responsabili della comunicazione — sperimentando il lavoro di squadra e la gestione di tempi e responsabilità.

Il progetto si inserisce nella proposta educativa del Collegio Rotondi: «Attraverso il podcast, gli studenti imparano a comunicare in modo efficace, a riflettere sui temi d’attualità e sul territorio e a utilizzare consapevolmente gli strumenti digitali», spiegano i referenti del progetto. Il 17 gennaio è in programma un Open Day che sarà un’occasione per conoscere la scuola e le sue attività come quella del podcast. La puntata pilota del ProfeCast è già disponibile su Spotify.