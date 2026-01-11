La Varesina torna a vincere: 1-0 all’Oltrepò

La Varesina ottiene una vittoria pesantissima per 1-0 nella sfida disputata allo stadio comunale di San Contardo di Broni contro i padroni di casa dell’Oltrepò. La squadra di mister Marco Spilli sblocca il risultato al 15′ con Sassi e riuscire poi a gestire il prezioso vantaggio fino al termine della gara. Per le Fenici si tratta del secondo risultato utile consecutivo e, per la seconda gara di fila, la porta resta inviolata. La squadra rossoblù sale così a 17 punti, portandosi a -7 dalla zona salvezza diretta grazie alla sconfitta della Leon contro la Virtus Ciserano Bergamo. Invece la squadra di mister Pablo Granoche rimane ferma a 25 in coabitazione con la Castellanzese.

RISULTATI 19° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Chievo – Casatese Merate 0-0, Breno – Vogherese 2-1, CALDIERO – CASTELLANZESE 1-1, Caratese – Villa Valle 3-0, Milan Futuro – Pavia 0-1, OLTREPO’ – VARESINA 0-1, Real Calepina – Brusaporto 1-0, Virtus CGB – Leon 1-0, Sondrio – Scanzorosciate (21-01).

CLASSIFICA

Caratese 39, Chievo e Brusaporto 34, Casatese e Milan Futuro 31, Virtus CBG e Villa Valle 30 Caldiero e Breno 27, CASTELLANZESE e Oltrepò 25 (-1), Leon 24, Real Calepina 21, Scanzorosciate* 18, VARESINA 17, Pavia 15, Vogherese 13, Sondrio* 11.

*= una partita in meno