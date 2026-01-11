Varese News

Sport

La Varesina torna a vincere: 1-0 all’Oltrepò

Il gol di Sassi nel primo tempo regala il secondo risultato utile consecutivo alle fenici, che riescono ancora una volta a mantenere la rete inviolata

milan futuro varesina

La Varesina ottiene una vittoria pesantissima per 1-0 nella sfida disputata allo stadio comunale di San Contardo di Broni contro i padroni di casa dell’Oltrepò. La squadra di mister Marco Spilli sblocca il risultato al 15′ con Sassi e riuscire poi a gestire il prezioso vantaggio fino al termine della gara. Per le Fenici si tratta del secondo risultato utile consecutivo e, per la seconda gara di fila, la porta resta inviolata. La squadra rossoblù sale così a 17 punti, portandosi a -7 dalla zona salvezza diretta grazie alla sconfitta della Leon contro la Virtus Ciserano Bergamo. Invece la squadra di mister Pablo Granoche rimane ferma a 25 in coabitazione con la Castellanzese.

RISULTATI 19° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Chievo – Casatese Merate 0-0, Breno – Vogherese 2-1, CALDIERO  – CASTELLANZESE 1-1, Caratese – Villa Valle 3-0, Milan Futuro – Pavia 0-1, OLTREPO’ – VARESINA 0-1, Real Calepina – Brusaporto 1-0, Virtus CGB – Leon 1-0, Sondrio – Scanzorosciate (21-01).

CLASSIFICA

Caratese 39, Chievo e Brusaporto 34, Casatese e Milan Futuro 31, Virtus CBG e Villa Valle 30 Caldiero e Breno 27, CASTELLANZESE e Oltrepò 25 (-1), Leon 24, Real Calepina 21, Scanzorosciate* 18, VARESINA 17, Pavia 15, Vogherese 13, Sondrio* 11.

*= una partita in meno

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 11 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.