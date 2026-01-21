Tempo Libero
Lucia Spezzano presenta a Veniano Piumetta Pettirosso Coraggioso
Un incontro sul valore dell’amicizia universale, adatto per grandi e piccini, nella Biblioteca “G. Collodi”
L’affascinante mondo del pettirosso attraverso l’accattivante racconto “Piumetta Pettirosso Coraggioso” di Lucia Spezzano e le curiosità della LIPU.
nella Biblioteca "G. Collodi" di Veniano, all'interno del Parco Comunale Veniano (parcheggi in Via Alpi e Largo Europa Unita).
