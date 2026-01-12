Varese News

Morazzone 2050: cittadini protagonisti del Piano di Governo del Territorio

Al via il percorso partecipato per il nuovo PGT. Lunedì 19 gennaio 2026, dalle 17.30 alle 20.30, presso la Sala P.F. Mazzucchelli si terranno i Tavoli di Lavoro. Cittadini invitati a partecipare

Morazzone

L’Amministrazione comunale di Morazzone avvia il percorso di partecipazione per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), strumento strategico che delineerà lo sviluppo del Comune fino al 2050, con una particolare attenzione alla tutela del territorio e alla qualità del paesaggio.

Lunedì 19 gennaio 2026, dalle 17.30 alle 20.30, presso la Sala P.F. Mazzucchelli si terranno i Tavoli di Lavoro della Partecipazione.
L’incontro è aperto a cittadini, professionisti, associazioni e a tutte le realtà interessate a contribuire attivamente al futuro di Morazzone.

A partire dal 3 gennaio, la documentazione è disponibile sul sito www.morazzone2050.eu.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare, convinta che il futuro del territorio si costruisca attraverso il confronto e l’ascolto.

Pubblicato il 12 Gennaio 2026
