Riapertura del teatro, le preoccupazioni della Lega di Luino

Felicità, ma anche un po’ di preoccupazione per la stabilità del servizio, «queste le sensazioni leggendo della riapertura del Cinema di Luino». È quanto emerge dalla posizione del gruppo consiliare #Luinesi che via comunicato stampa esterna le preoccupazioni per l’operazione che ha portato alla riapertura del Sociale (oggi cinema teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino) e alla sua contestuale gestione affidata alla Proloco.

«La riapertura del cinema Teatro Sociale appresa dalla stampa è certamente una buona notizia, a suo tempo siamo stati contenti e abbiamo espresso pubblicamente apprezzamento per la decisione dell’attuale amministrazione di proseguire e concludere l’iter di acquisto dello stabile che la nostra precedente maggioranza aveva iniziato prima delle elezioni del 2020. In quell’occasione, in seduta di Consiglio Comunale avevo esternato però anche grossi dubbi sul fatto che l’acquisto venisse fatto senza già avere pronto un piano di gestione del Teatro stesso. Per tutti gli anni successivi abbiamo chiesto ripetutamente l’apertura del Cinema ormai inserito in patrimonio comunale ma l’assessore competente (Cultura) ha sempre escluso, secondo me a buona ragione, la fattibilità di una gestione diretta comunale».

«Oggi», continua la nota, «ecco invece la notizia di una ripresa delle proiezioni in convenzione con la nuova pro loco, novità che appare inizialmente positiva se si pensa alla riapertura del cinema, ma le tempistiche quantomeno strane e l’assenza nel comunicato di qualsiasi dichiarazione da parte dell’assessorato alla cultura suscitano non poche preoccupazioni e molti interrogativi: che fine ha fatto la convenzione che l’amministrazione ha stipulato con la Società Immobiliare dell’Arte srl, attuale gestore del MIV – Multisala Impero di Varese appena sei mesi fa, nel luglio 2025? Chi ha formato il personale che dovrà gestire la sala? Quale economicità è stata programmata alle spalle di questa riapertura? Il Comune di Luino acquisterà direttamente le pellicole dal distributore? Come potranno essere sostenuti i costi di questi acquisti, del riscaldamento e dell’elettricità dello stabile se le proiezioni verranno erogate al costo simbolico di 5 € a biglietto? Le perdite di gestione graveranno sul bilancio comunale? Se sì per quanto tempo ci si aspetta che le proiezioni potranno continuare e il nostro cinema restare aperto ? Come mai dopo tanti anni di nostre richieste inascoltate, solo ora, a pochi mesi dalle elezioni, la gestione autonoma è diventata magicamente sostenibile?».

«Intendiamoci,», conclude il consigliere Davide Cataldo del gruppo #luinesi, «io sono davvero molto felice che i nostri cittadini possano tornare a godersi un bel film al Cinema Teatro Sociale, vorrei però rassicurazioni sul fatto che questa riapertura sia stata programmata in maniera seria e sostenibile, quindi strutturale nel tempo e che non sia invece solo una semplice “operazione cosmetica” destinata a fallire subito dopo le elezioni di questa primavera»