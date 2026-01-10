Riapre con Aldo, Giovanni e Giacomo il cinema teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino

Riapre ufficialmente il cinema di Luino, tornato a nuova vita dopo l’acquisto della struttura da parte del Comune. Un passaggio importante per la città, che restituisce ai cittadini uno spazio culturale storico, destinato a diventare nuovamente punto di riferimento per la vita sociale e culturale del territorio.

La gestione del cinema è stata affidata alla Nuova Pro Loco Città di Luino, che si occuperà dell’organizzazione delle attività e della programmazione delle proiezioni, con l’obiettivo di offrire un cartellone di qualità e iniziative aperte a tutte le fasce di pubblico.

Questa sera è in programma il primo spettacolo, segnando simbolicamente l’avvio della nuova stagione. In locandina il film “Attitudini: nessuna” con Aldo, Giovanni e Giacomo, un titolo scelto per accompagnare il ritorno del cinema con una proposta popolare e molto attesa.

La riapertura del Cinema Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame rappresenta un segnale concreto di investimento sulla cultura e sugli spazi di aggregazione, con l’auspicio che la sala possa tornare a essere un luogo vivo, frequentato e condiviso dalla comunità luinese.

«Il Cinema Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame, da domani sabato 10 gennaio 2026, è pronto ad accogliere nuovamente il pubblico in sala, offrendo una programmazione ricca di appuntamenti per gli amanti del grande schermo. Un ritorno atteso, che segna un momento importante per la vita culturale della città», fanno sapere dal Comune.

Il prossimo fine settimana vedrà invece protagonista il film “La vita va così” di Riccardo Milani, una pellicola che invita alla riflessione e propone uno sguardo intenso sulla realtà contemporanea. Le proiezioni sono in programma venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle ore 21:00, mentre domenica 18 gennaio sarà alle ore 18:00.

La programmazione proseguirà poi da venerdì 23 gennaio nei medesimi orari con l’attesissimo “Buen Camino” di Checco Zalone, un film che promette di richiamare un vasto pubblico grazie all’inconfondibile comicità dell’attore pugliese e a una storia capace di divertire e far riflettere allo stesso tempo.

Luino torna così ad avere un cinema e ad essere un punto di riferimento per il tempo libero del territorio.

I biglietti singoli, al costo di 5,00 euro, potranno essere acquistati: