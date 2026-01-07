Rientro in classe al freddo per gli studenti del Falcone di Gallarate
L'impianto, riavviato nel tardo pomeriggio di martedì 6 gennaio, non è stato in grado di riportare la giusta temperatura anche a causa delle temperature molto rigide della notte
Rientro in classe gelato all’istituto Falcone di Gallarate. Alle otto i termostati indicavano temperature eccessivamente basse. Gli studenti lamentavano aule con temperature estremamente basse.
Nel plesso B la temperatura registrata è stata di 11 gradi mentre nel plesso A le temperature sono arrivate di poco superiori allo 0.
Il consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica Giacomo Iametti spiega che il comando di accensione è stato dato nel tardo pomeriggio di ieri: « L’accensione avviene da remoto e la ditta appaltatrice ha dato l’avvio alle 18 – spiega – Probabilmente le temperature molto rigide della notte e la prolungata sospensione delle attività hanno reso insufficiente il sistema di riscaldamento. Quella è una scuola complessa, con molte vetrate. Già a inizio dicembre avevo visitato l’istituto per verificare il problema del freddo. In alcune classi esposte a nord le temperature sono effettivamente più basse rispetto ad altre. Ma non è un problema di impianto che è funzionante».
Anche all’Einaudi di Varese il problema gelo dovrebbe essere rientrato: « Si è trattato di un fenomeno di “inerzia termica” che ha colpito uno solo dei plessi dell’istituto. La pompa è andata in blocco. Quando è stata fatta ripartire, attorno alle 8.30, era ormai tardi per assicurare il calore nelle classi. Anche in questo caso, però, il problema è stato risolto».
