Scrittura e sentimenti: torna il premio Mario Berrino “Scrivi l’amore” a Ispra
Una rassegna ormai storica, che celebra l’amore in tutte le sue forme attraverso la scrittura, coinvolgendo poeti, scrittori e appassionati di ogni età
È entrata nel vivo la 18ª edizione del concorso letterario “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino”, promosso dall’Associazione culturale Amici di Mario Berrino di Ispra con la collaborazione di altri partner. Una rassegna ormai storica, che celebra l’amore in tutte le sue forme attraverso la scrittura, coinvolgendo poeti, scrittori e appassionati di ogni età.
Un premio per raccontare l’amore
Il concorso è aperto fino a venerdì 6 febbraio 2026, e prevede due categorie di partecipazione: Giovani e Adulti. Ogni autore potrà concorrere scegliendo tra le sezioni poesia, lettera o racconto breve (massimo 1000 parole), con opere rigorosamente a tema d’amore.
Un’occasione per esprimersi liberamente, per dare voce a sentimenti autentici, riflessioni personali, storie inventate o vissute.
La finale a Ispra il 22 febbraio
L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è fissato per domenica 22 febbraio 2026 alle ore 16.00, a Ispra, sulle rive del Lago Maggiore. Durante l’evento, la giuria annuncerà i vincitori delle due categorie in gara e consegnerà anche una serie di premi speciali, dedicati a figure significative del panorama culturale e associativo locale:
Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso”
Premio “Mariarosa Lancini Costantini” per un’opera femminile
Premio “Avvocato Santino Giorgio Slongo” per un testo particolarmente originale
Premio “Architetto Raffaele Nurra” per un’opera creativa della categoria Giovani
Un’occasione per unire cultura, memoria e creatività in un pomeriggio di condivisione e bellezza.
Come partecipare
Tutte le informazioni, il regolamento completo e le modalità di invio delle opere sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione: www.amicimarioberrino.it.
