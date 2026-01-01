“Se brûsa ûl vécc”: successo per l’edizione 2025 a Germignaga

Straordinaria partecipazione per l’edizione 2025 di “Se brûsa ûl vécc” a Germignaga, la tradizionale festa di fine anno che vede la comunità riunirsi per bruciare simbolicamente un fantoccio – il vécc – rappresentazione delle negatività e dei “mali” dell’anno trascorso. L’iniziativa, attesa da famiglie, giovani e visitatori, si è svolta il 31 dicembre sul greto del torrente San Giovanni, con il pubblico radunato lungo le sponde per assistere al falò collettivo che ha salutato il 2025 e dato il benvenuto al 2026.

Il valore simbolico dell’evento – scacciare i cattivi pensieri e guardare avanti con speranza – è rimasto al centro della manifestazione, confermando l’importanza di un rito popolare che ogni anno raccoglie sempre più entusiasmo.

Novità di quest’anno è stata la fiaccolata dei giovani portata avanti dalle squadre locali del Calcio Germignaga e della Canottieri Germignaga, che hanno accompagnato il fuoco fino al punto del rogo, aumentando ancora di più il senso di partecipazione delle nuove generazioni. L’evento, promosso dalla Pro Loco insieme al Comune, alla Protezione Civile, ai commercianti e ai cittadini, ha offerto un ricco programma di attività e momenti conviviali, con musica, stand e momenti di socialità che hanno animato l’intera giornata.

Nata il 31 dicembre 1982, la tradizione è cresciuta nel tempo fino a diventare una delle manifestazioni più sentite del territorio, mantenuta viva grazie all’impegno di volontari e associazioni locali.

Il significato della tradizione

L’usanza di Se brûsa ûl vécc si inserisce nella più ampia tradizione dei falò di fine anno, diffusi in varie regioni per simboleggiare la purificazione e la rinascita: attraverso il fuoco si dà metaforicamente “fuoco” a ciò che si vuole lasciare alle spalle, aprendo così le porte al nuovo anno con rinnovata energia e speranza.