Tamponamento a catena in A8 tra Castellanza e Legnano

Quattro le auto coinvolte, diversi i feriti non gravi. Sul posto diversi mezzi di soccorso e la Polizia Stradale

Sette persone sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena lungo l’autostrada A8 in direzione sud nel tratto tra Castellanza e Legnano che si è verificato alltorno alle 14,30 di domenica.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti quattro veicoli, tre auto e un furgone, e almeno quattro persone sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenute due ambulanze e un’automedica anche se nessuno ha riportato ferite gravi. Le persone coinvolte hanno età varie tra i 18 e i 57 anni.

Gravi, invece, le ripercussioni sul traffico a causa del restringimento di carreggiata in una zona già interessata da lavori che vanno avanti da anni e spesso teatro di incidenti.

 

Pubblicato il 25 Gennaio 2026
