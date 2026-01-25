Tamponamento a catena in A8 tra Castellanza e Legnano
Quattro le auto coinvolte, diversi i feriti non gravi. Sul posto diversi mezzi di soccorso e la Polizia Stradale
Sette persone sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena lungo l’autostrada A8 in direzione sud nel tratto tra Castellanza e Legnano che si è verificato alltorno alle 14,30 di domenica.
Nell’incidente sono rimasti coinvolti quattro veicoli, tre auto e un furgone, e almeno quattro persone sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari.
Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenute due ambulanze e un’automedica anche se nessuno ha riportato ferite gravi. Le persone coinvolte hanno età varie tra i 18 e i 57 anni.
Gravi, invece, le ripercussioni sul traffico a causa del restringimento di carreggiata in una zona già interessata da lavori che vanno avanti da anni e spesso teatro di incidenti.
