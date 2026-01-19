Uboldo, scontro tra due auto: ambulanze ed elisoccorso per quattro feriti sulla Bustese

Brutto incidente stradale nella serata di ieri, domenica 18 gennaio, a Uboldo, dove poco dopo le 19 due automobili si sono scontrate in via 4 Novembre, sulla statale Bustese 527.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso: quattro ambulanze, due auto mediche e l’elisoccorso decollato dalla base di Como.

Quattro le persone coinvolte, tutte con codice di gravità giallo: una ragazza di 20 anni, un giovane di 25 anni, una donna di 85 anni e un uomo di 88 anni.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Legnano, Saronno e Como Sant’Anna per le cure. Nessuno risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi e i vigili del fuoco di Milano Messina per la messa in sicurezza dei mezzi e della sede stradale.

(immagine di repertorio)