Un’auto si ribalta lungo la statale a Cuveglio

L'incidente si è verificato intorno alle 19:50 sulla statale 394 non si registrano feriti

incidente cuveglio 20 gennaio

Un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della propria vettura mentre percorreva la statale 394 nel territorio di Cuveglio. L’incidente è avvenuto alle 19:50 di martedì 20 gennaio, quando l’auto è uscita di strada ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i soccorritori della Croce Rossa di Gavirate.

Nonostante l’attivazione dei soccorsi in codice giallo, inizialmente attribuito per la dinamica dell’incidente, il giovane non ha riportato lesioni rilevanti e non è stato trasportato in ospedale.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
