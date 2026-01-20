Un’auto si ribalta lungo la statale a Cuveglio
L'incidente si è verificato intorno alle 19:50 sulla statale 394 non si registrano feriti
Un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della propria vettura mentre percorreva la statale 394 nel territorio di Cuveglio. L’incidente è avvenuto alle 19:50 di martedì 20 gennaio, quando l’auto è uscita di strada ribaltandosi sulla carreggiata.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i soccorritori della Croce Rossa di Gavirate.
Nonostante l’attivazione dei soccorsi in codice giallo, inizialmente attribuito per la dinamica dell’incidente, il giovane non ha riportato lesioni rilevanti e non è stato trasportato in ospedale.
