Varese verso la Cairese di Floris con un portiere in più

Dopo la sconfitta casalinga contro il Sestri Levante, il Varese deve cercare di digerire il k.o. subito e pensare al prossimo impegno di campionato che li vedrà impegnati domenica 25 gennaio (ore 14.30) in casa della Cairese, squadra allenata dall’ex mister biancorosso Roberto Floris.

Un portiere in più

Nella sconfitta contro il Sestri levante ha avuto un peso specifico alto l’errore del portiere Gabriel Bugli. L’uscita sbagliata che ha portato al 2-1 degli ospiti ha purtroppo indirizzato i tre punti verso la Liguria. All’intervallo mister Andrea Ciceri ha scelto di cambiare l’estremo difensore, facendo esordire il classe 2008 Ignazio Mandracchia ma in vista della prossima partita è arrivato un altro rinforzo per i pali biancorossi: si tratta del classe 2007 Leonardo Taina; scuola Parma ma proveniente dalla Vigor Senigallia, dove però nella prima parte di stagione non è mai sceso in campo. Starà ora al Mister decidere quale sarà il portiere da schierare per le prossime giornate.

Restando sul mercato, un altro rinforzo dovrebbe essere quello dell’attaccante Gabriele Fitto. Classe 2007, ex giovanili di Reggiana, Monopoli, Salernitana e Lazio e figlio di Emanuele, ex ministro e attualmente Vicepresidente esecutivo della Commissione europea. La giovane punta si sta allenando con il gruppo bianco rosso da inizio 2026 e salvo clamorosi ripensamenti dovrebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore bianco rosso.

Contro il passato

Come già accennato, il prossimo impegno del Varese sarà a Cairo Montenotte contro la Cairese, squadra che da ottobre 2025 è nelle mani di Roberto Floris, l’allenatore che ha guidato il Varese nella passata stagione fino al divorzio nel finale della stagione passata. La squadra della Valbormida è in buona salute e arriva da una striscia positiva di sette gare. Il rapporto a Varese si era chiuso in maniera poco positiva e probabilmente avrà tutte le intenzioni di fare uno sgambetto ai suoi ex alla sua ex squadra.

Incognita neve

Tutti questi discorsi andranno però analizzati anche in base alle previsioni meteo. Per il weekend, infatti, sono previste precipitazioni nevose sia in Lombardia sia a Cairo Montenotte dove dovrebbe accadere una discreta coltre bianca. Staremo a vedere se sarà davvero così e nel caso se ci saranno i presupposti per un rinvio d’ufficio prima dell’inizio della gara.