A Cocquio Trevisago conclusi i lavori al parcheggio di Caldana: più posti auto e migliore gestione delle piogge
L’opera è stata progettata con un duplice obiettivo: da un lato migliorare la fruibilità complessiva della sosta, dall’altro intervenire in modo concreto sulla gestione delle acque meteoriche
Sono terminati i lavori di sistemazione e rifacimento del parcheggio di Caldana – Piazzale Adresito Tognola. A comunicarlo è l’Amministrazione Comunale di Cocquio Trevisago, che informa la cittadinanza della conclusione dell’intervento, pensato per rendere l’area più ordinata, sicura e funzionale.
L’opera è stata progettata con un duplice obiettivo: da un lato migliorare la fruibilità complessiva della sosta, dall’altro intervenire in modo concreto sulla gestione delle acque meteoriche, riducendo ristagni e criticità che in passato potevano verificarsi durante le piogge più intense.
Nel dettaglio, i lavori hanno previsto l’installazione di due cisterne per il recupero delle acque piovane, il posizionamento di quattro griglie dedicate alla raccolta e al convogliamento delle acque e la rimozione di alberature pericolanti, per mettere in sicurezza l’area e razionalizzare gli spazi.
Grazie alla riorganizzazione e alla sistemazione complessiva del piazzale, il parcheggio risulta oggi più ordinato e capiente, con un numero maggiore di posti auto a disposizione di residenti e frequentatori della zona.
L’Amministrazione comunale ha ringraziato i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante il periodo di cantiere, sottolineando come interventi di questo tipo rientrino in un percorso continuo di cura del territorio, orientato a migliorare servizi, sicurezza e vivibilità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.