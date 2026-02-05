Varese News

A Cocquio Trevisago conclusi i lavori al parcheggio di Caldana: più posti auto e migliore gestione delle piogge

L’opera è stata progettata con un duplice obiettivo: da un lato migliorare la fruibilità complessiva della sosta, dall’altro intervenire in modo concreto sulla gestione delle acque meteoriche

Sono terminati i lavori di sistemazione e rifacimento del parcheggio di Caldana – Piazzale Adresito Tognola. A comunicarlo è l’Amministrazione Comunale di Cocquio Trevisago, che informa la cittadinanza della conclusione dell’intervento, pensato per rendere l’area più ordinata, sicura e funzionale.

L’opera è stata progettata con un duplice obiettivo: da un lato migliorare la fruibilità complessiva della sosta, dall’altro intervenire in modo concreto sulla gestione delle acque meteoriche, riducendo ristagni e criticità che in passato potevano verificarsi durante le piogge più intense.

Nel dettaglio, i lavori hanno previsto l’installazione di due cisterne per il recupero delle acque piovane, il posizionamento di quattro griglie dedicate alla raccolta e al convogliamento delle acque e la rimozione di alberature pericolanti, per mettere in sicurezza l’area e razionalizzare gli spazi.

Grazie alla riorganizzazione e alla sistemazione complessiva del piazzale, il parcheggio risulta oggi più ordinato e capiente, con un numero maggiore di posti auto a disposizione di residenti e frequentatori della zona.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante il periodo di cantiere, sottolineando come interventi di questo tipo rientrino in un percorso continuo di cura del territorio, orientato a migliorare servizi, sicurezza e vivibilità.

