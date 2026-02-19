A Varese e Busto Arsizio torna la Camminata in Rosa per la Giornata della Donna

Domenica 15 marzo 2026 torna la Camminata in Rosa, l’appuntamento promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna che unisce sport, condivisione e momenti ludico-ricreativi. Anche quest’anno l’iniziativa si svolgerà in due città della provincia: Varese e Busto Arsizio.

L’evento prevede una camminata di circa 4 chilometri, aperta a tutte e tutti, pensata come momento di partecipazione e sensibilizzazione.

Camminata in Rosa a Varese

A Varese il ritrovo è fissato per le 10.00 presso la sede del Comitato Uisp Varese APS. La partenza è prevista per le 10.30, con rientro sempre alla sede Uisp intorno alle 12.30. La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende la maglietta rosa ufficiale e l’assicurazione r.c.

Le iscrizioni possono essere effettuate: online sul sito www.uisp.it/varese o presso la sede del Comitato Uisp Varese, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Camminata in Rosa a Busto Arsizio

A Busto Arsizio il ritrovo sarà alle 10.00 al Parco dei Marinai, con partenza alle 10.30. Anche in questo caso la quota è di 10 euro e include la maglietta rosa e l’assicurazione r.c.

Le iscrizioni sono possibili online su www.uisp.it/varese o presso la sede CSK di Busto Arsizio, in via Magenta 86, il martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.

Tutte le informazioni dettagliate sui due eventi sono disponibili sul sito.

Un’iniziativa che, anno dopo anno, coinvolge centinaia di partecipanti e che si conferma come un momento simbolico e concreto per celebrare la Giornata della Donna all’insegna del movimento e della partecipazione.