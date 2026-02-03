Colazione in biblioteca per bambini e famiglie a Marnate

In omaggio alla Giornata dei calzini spaiati che venerdì 6 febbraio celebra la diversità al motto di “unico è bello”, sabato 7 febbraio la Biblioteca di Marnate invita tutti i suoi piccoli lettori e le loro famiglie a condividere una Colazione in biblioteca – special edition.

Le colazioni in realtà sono due: la prima alle 10 del mattino, riservata ai bambini dai 3 ai 6 anni, cui segue il secondo invito, alle ore 11 per uina Colazione in biblioteca per i più piccoli, bimbi nella primissima infanzia, fino ai 3 anni. Ciascun evento è dedicato alle bambine e ai bambini e ai loro genitori per condividere un momento di lettura ed esplorare insieme i libri e le storie proposti delle volontarie e dei volontari Nati per Leggere e della Biblioteca di Marnate.

L’iniziative fa parte degli eventi a partecipazione libera e gratuita promossi dal Comune di Marnate per la seconda edizione del Festival dei Calzini spaiati, iniziato la scorsa domenica 1 febbraio.

Ingresso libero e gratuito.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca – accesso dal cortile su via Marconi – allo 0331 368227 oppure biblioteca@comune.marnate.va.it.

Il prossimo appuntamento con il Festival dei Calzini spaiati è per domenica 1 marzo alle ore 16.30 in Sala Consiliare, con “Le storie di Zoe”,una lettura teatralizzata di storie e racconti per stimolare diversi canali sensoriali, emozionali e comunicativi. Le storie verranno sottotitolate, narrate in doppia lingua – italiano e LIS.

Durante la Giornata dei Calzini Spaiati e – per estensione – durante gli eventi del Festival dei Calzini spaziati, si usa indossare calzini non uguali tra loro, ovvero “spaiati”, in segno di solidarietà.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa anche così.