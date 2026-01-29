Il Festival dei Calzini spaiati torna a Marnate con giochi e attività per tutti

In questo 2026 la GIornata dei calzini spaiati che celebra la diversità al motto di “unico è bello” si celebra venerdì 6 febbraio. In tutta Italia, anche a Marnate, dove però la giornata speciale diventa un festival, Il Festival dei Calzini Spaiati, lungo un mese – dall’1 febbraio all’1 marzo – con diverse iniziative che sono occasione di incontro e divertimento a partecipazione gratuita per adulti, bambini, e per tutta la famiglia.

Dopo il successo della prima edizione del Festival dei Calzini Spaiati lo scorso anno, l’Amministrazione comunale ha deciso di rilanciare con una seconda edizione della manifestazione, articolata questa volta su un tempo più lungo per dare spazio a una serie di iniziative a tema “dedicate alla valorizzazione della diversità e all’importanza di crescere nel rispetto degli altri“, spiegano sul sito del Comune.

Di seguito il programma.

Domenica 1 febbraio – ore 16.30

Dammi un segno

Presentazione del libro e Aperi-segno senza fili

L’evento inizia con la presentazione del libro Dammi un segno di Giulia Piana e Barbara Vesco che insieme raccontano la storia di due mondi apparentemente lontani, vissuti da due giovani ragazzi che per mesi si osservano a distanza. Un viaggio nel mondo dei sordi, una sconosciuta disabilità vista e vissuta anche da chi apparentemente si considera normale.

A seguire Aperi-segno , un momento conviviale in cui la voce verrà sostituita dai segni e dalle espressioni facciali, l’alfabeto diventa manuale e il gioco del “telefono senza fili” non viene più sussurrato all’orecchio ma trasmesso visivamente in accordo con la natura visivo-gestuale della LIS (Lingua dei Segni Italiana)!

L’evento è rivolto a giovani e adulti e la partecipazione è per tutti libera e gratuita.

A ospitare l’iniziativa sarà la Sala consiglio, in piazza Sant’Ilario 1, a Marnate.

Sabato 7 febbraio – ore 10 e 11

Colazione in biblioteca: special edition

Letture per bambini

Due eventi, suddivisi per fasce di età e dedicati alle bambine e ai bambini e ai loro genitori per condividere un momento di lettura ed esplorare insieme i libri e le storie proposti delle volontarie e dei volontari Nati per Leggere e della Biblioteca di Marnate.

ore 10.00 – dedicato a bambini/e nella fascia d’età 3-6 anni

ore 11.00 – dedicato a bambini/e nella fascia d’età 0-3 anni

Ingresso libero e gratuito ospitato dalla Biblioteca di piazza Sant’Ilario con accesso dal cortile su via Marconi.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca allo 0331 368227 oppure biblioteca@comune.marnate.va.it.

Domenica 1 marzo – ore 16.30

Le storie di Zoe

Lettura teatralizzata per bambini

Lettura teatralizzata di storie e racconti per stimolare diversi canali sensoriali, emozionali e comunicativi. Le storie verranno sottotitolate, narrate in doppia lingua – italiano e LIS.

Evento rivolto a bambini e ragazzi, con ingresso libero e gratuito per tutti e ospitato dalla Sala consiglio, in piazza Sant’Ilario 1, a Marnate.

DRESS CODE

Durante la Giornata dei Calzini Spaiati e – per estensione – durante gli eventi del Festival dei Calzini spaziati, si usa indossare calzini non uguali tra loro, ovvero “spaiati”, in segno di solidarietà.

La cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa anche così.