Controlli della Polizia stradale in A8: arrestato un 24enne trovato con marijuana, hashish e cocaina

Un controllo della Polizia di Stato lungo l’autostrada A8 si è concluso con l’arresto di un giovane di 24 anni e la denuncia di un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona nei pressi della barriera di Gallarate Ovest, nel territorio comunale di Gallarate.

Durante il pattugliamento, gli operatori hanno fermato un’auto di grossa cilindrata con a bordo due ragazzi. Sin dai primi accertamenti è emersa la presenza di droga all’interno del veicolo.

Sul pianale lato passeggero gli agenti hanno notato una busta termosaldata contenente marijuana e una confezione con quattro porzioni di hashish. Il peso complessivo della sostanza sequestrata supera i 350 grammi. Il narcotest ha confermato la natura dello stupefacente.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento di altra droga: sette involucri di cocaina erano nascosti negli indumenti del passeggero minorenne. Nella disponibilità del conducente è stata invece trovata una somma in contanti superiore a 4mila euro, suddivisa in mazzette di vario taglio.

Alla luce dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, delle modalità di confezionamento e del denaro rinvenuto, il conducente è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Per lo stesso reato il passeggero minorenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Le verifiche sono proseguite anche nell’abitazione del 24enne, dove sono state trovate due bombole di protossido d’azoto e numerose buste autosigillanti ritenute riconducibili all’attività di confezionamento della droga. Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio, mentre il minorenne è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale.