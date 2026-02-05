Da Amadeus alla Signora delle Camelie: a Saronno teatro e cinema dialogano

Teatro o cinema? A Saronno non serve scegliere. Il Teatro Giuditta Pasta e il Nuovo Cinema Prealpi uniscono le forze per una rassegna che mette a confronto grandi storie raccontate sul palcoscenico e sullo schermo, offrendo al pubblico un doppio sguardo su tre capolavori assoluti tra teatro e cinema.

L’iniziativa propone un percorso originale: ogni titolo viene presentato prima o dopo nella sua versione teatrale e cinematografica, permettendo agli spettatori di cogliere affinità e differenze tra i due linguaggi. Un invito a guardare le opere con occhi nuovi, seguendo il passaggio dalla parola scritta e recitata all’immagine filmica.

Tre storie, due linguaggi

Il primo appuntamento è con Amadeus. A teatro va in scena questa sera, giovedì 5 febbraio alle 20.45, con la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Al cinema, invece, martedì 17 febbraio alle 21, spazio al celebre film di Miloš Forman, proposto in versione restaurata 4K.

Il secondo titolo è “Improvvisamente l’estate scorsa”. La versione teatrale è in programma giovedì 26 marzo alle 20.45, con la regia di Stefano Cordella, mentre il film diretto da Joseph L. Mankiewicz sarà proiettato martedì 31 marzo alle 21.

Chiude la rassegna “La (storia vera della) signora delle camelie”. L’ordine, in questo caso, si inverte: prima il cinema, martedì 7 aprile alle 21, con il film diretto da Mauro Bolognini, poi il teatro, giovedì 9 aprile alle 20.45, con la regia di Giovanni Ortoleva.

Introduzioni e approfondimenti

Le serate saranno accompagnate da momenti di contestualizzazione e lettura critica. Le proiezioni cinematografiche saranno introdotte da Laura Succi, mentre gli spettacoli teatrali da Chiara Palumbo, offrendo al pubblico chiavi di lettura utili per comprendere meglio le opere e il loro doppio linguaggio.

Biglietti e promozioni

L’ingresso al cinema è previsto a tariffa unica di 6,50 euro. Sono inoltre disponibili formule promozionali: tre serate di cinema a 15 euro e tre serate di teatro a 45 euro, pensate per chi desidera seguire l’intero percorso.

Un evento speciale con Maurizio Porro

A completare la rassegna, sabato 28 febbraio alle 16, al Teatro Giuditta Pasta, è in programma l’incontro “Io li conosco bene”, un appuntamento dedicato a teatro e cinema raccontati da Maurizio Porro, giornalista e critico del Corriere della Sera. Un’occasione di approfondimento e racconto, tra aneddoti, storia e passione per le arti della scena.