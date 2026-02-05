Varese News

Italia/Mondo

Dal Missouri ecco il debutto di Pat Metheny con l’amico Jaco Pastorius

Una coppia che entusiasmerà Joni Mitchell, che li vorrà subito con sé

50 anni fa la musica

E nel ’76 arrivò anche un chitarrista del Missouri che avrebbe caratterizzato tanta musica nei decenni successivi. Pat Metheny era giunto giovanissimo, prima dei 20 anni, addirittura a insegnare alla prestigiosa Berklee School di Boston, dove aveva incontrato il grande vibrafonista Gary Burton che gli avrebbe fatto da mentore e col cui gruppo avrebbe inciso le prime cose.

Un altro amico era il bassista Jaco Pastorius, con il quale volò in Europa a fine 1975 per andare da Manfred Eicher, che avevamo già visto parlando del Koln Concert di Jarrett, e incidere per la ECM questo disco di debutto: completava il trio il batterista Bob Moses.

Elettrica la chitarra di Pat ed elettrico, anche se a Eicher non piaceva, il basso di Jaco. Ma sareste fuori strada a pensare, che so, al tempestoso jazz rock di McLaughlin con la sua Mahavishnu: i virtuosismi ci sono anche qui, ma sono immersi in un’atmosfera estremamente rilassata e sognante, caratteristica di Metheny. Ai tempi vendette meno di 1.000 copie, ma fu rivalutato nel tempo ed è ora preservato nella libreria del Congresso USA per la sua importanza.

Curiosità: avendo padre, nonno e fratello trombettisti, il piccolo Pat aveva proprio iniziato con lo studio della tromba. A suo dire la vita, come quelle di tanti, gli cambiò nel 1964 vedendo i Beatles all’Ed Sullivan Show, e un paio di anni dopo i suoi a malincuore gli regalarono una chitarra.

La rubrica 50 anni fa la musica 

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 05 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.