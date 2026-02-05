Dal Missouri ecco il debutto di Pat Metheny con l’amico Jaco Pastorius
Una coppia che entusiasmerà Joni Mitchell, che li vorrà subito con sé
E nel ’76 arrivò anche un chitarrista del Missouri che avrebbe caratterizzato tanta musica nei decenni successivi. Pat Metheny era giunto giovanissimo, prima dei 20 anni, addirittura a insegnare alla prestigiosa Berklee School di Boston, dove aveva incontrato il grande vibrafonista Gary Burton che gli avrebbe fatto da mentore e col cui gruppo avrebbe inciso le prime cose.
Un altro amico era il bassista Jaco Pastorius, con il quale volò in Europa a fine 1975 per andare da Manfred Eicher, che avevamo già visto parlando del Koln Concert di Jarrett, e incidere per la ECM questo disco di debutto: completava il trio il batterista Bob Moses.
Elettrica la chitarra di Pat ed elettrico, anche se a Eicher non piaceva, il basso di Jaco. Ma sareste fuori strada a pensare, che so, al tempestoso jazz rock di McLaughlin con la sua Mahavishnu: i virtuosismi ci sono anche qui, ma sono immersi in un’atmosfera estremamente rilassata e sognante, caratteristica di Metheny. Ai tempi vendette meno di 1.000 copie, ma fu rivalutato nel tempo ed è ora preservato nella libreria del Congresso USA per la sua importanza.
Curiosità: avendo padre, nonno e fratello trombettisti, il piccolo Pat aveva proprio iniziato con lo studio della tromba. A suo dire la vita, come quelle di tanti, gli cambiò nel 1964 vedendo i Beatles all’Ed Sullivan Show, e un paio di anni dopo i suoi a malincuore gli regalarono una chitarra.
