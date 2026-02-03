Due nuovi specialisti in ortopedia all’Ospedale di Saronno
Dopo la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Ahmad Gad e Matteo Magni entrano ufficialmente nell’équipe del presidio ospedaliero di Saronno
Due nuovi specialisti entrano a far parte dell’équipe di Ortopedia e Traumatologia del Presidio ospedaliero di Saronno. Si tratta del dottor Ahmad Gad e del dottor Matteo Magni, che dopo aver conseguito la specializzazione sono stati ufficialmente inseriti nel gruppo guidato dal dottor Salvadori del Prato, rafforzando ulteriormente il reparto.
Nuovi ingressi nell’équipe di Ortopedia
Il percorso formativo dei due specialisti si è svolto all’interno di un contesto clinico impegnativo e articolato, nel quale entrambi hanno dimostrato competenza, impegno e una significativa crescita professionale. Qualità che, come sottolineato da Asst Valle Olona, rappresentano un valore aggiunto sia per il lavoro di squadra sia per la qualità dell’assistenza garantita ai pazienti.
Un valore per il presidio di Saronno
L’ingresso dei due nuovi medici si inserisce nel percorso di consolidamento e sviluppo del reparto di Ortopedia e Traumatologia del presidio saronnese, punto di riferimento per il territorio. Un rafforzamento che punta a migliorare ulteriormente l’offerta sanitaria, sia sul piano clinico sia su quello organizzativo.ntinuità e alla qualità delle cure. Un investimento sulle persone che si traduce in un beneficio diretto per i cittadini e per il sistema sanitario locale.
