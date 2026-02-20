Famiglie in maschera per la prima Domenica dello Yak 2026 a Varese

La festain maschera è gratuita e aperta a tutta la famiglia, domenica 22 febbraio dalle ore 15.30 in piazza De Salvo. In programma una performance teatrale e laboratori

Tornano in piazza de Salvo le Domeniche dello Yak, gli appuntamenti gratuiti rivolti a tutta la famiglia per trascorrere insieme una giornata speciale in un clima di festa, creatività e condivisione a Spazio Yak. Il primo evento del 2026 è per domenica 22 febbraio e risante del clima carnevalesco, invitando grandi e piccini a presentarsi all’evento mascherati.

Il pomeriggio si apre con un’accoglienza artistica a cura degli artisti dello Yak, seguita da una piccola performance interattiva.

A completare l’esperienza, un laboratorio creativo e attività di animazione pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

Da quest’anno Le Domeniche dello Yak sono realizzate in co-produzione con i ragazzi e le ragazze dell’associazione Vo.C.E., all’interno del progetto Open Yak, che mira a rendere Spazio YAK un nuovo “teatro d’arte per tutti”: uno spazio aperto, inclusivo e partecipato, dove il quartiere delle Bustecche è protagonista.

La festa è per domenica 22 febbraio dall 15.30 alle 17.30 a Spazio YAK, in piazza Fulvio de Salvo 6, a Varese.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata a QUESTO LINK.