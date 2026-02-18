Gorillas, si fa sul serio: al Jungle Field arriva il derby con i Rams

Straordinaria prestazione dei Gorillas Varese Under 17 al VimoBowl disputato domenica 15 febbraio a Vimodrone, torneo organizzato dai Rams Milano che ha visto ben 49 partite giocate nell’arco di una sola, intensissima giornata. I giovani biancorossi hanno messo in mostra carattere, talento e grande crescita tecnica, regolando formazioni quotate e dalla lunga tradizione come i Bengals Brescia, i Daemons Cernusco e i Maddogs Milano.

Guidati da una solida e ispirata prestazione dei capitani Benjamin Cottone ed Eriglen Duka, e supportati da un gruppo in rapidissima crescita sia in numero che in qualità, i Gorillas – affiliati alla Uisp – hanno ceduto il passo soltanto ai padroni di casa, ritrovati poi nella finale persa dai biancorossi comunque tra gli applausi del numeroso pubblico presente. Un’esperienza che conferma come il vivaio varesino sia ormai una realtà consolidata nel panorama del flag football italiano. I giovani Gorillas saranno certamente protagonisti nei campionati nazionali Under 15 e Under 17 in programma in primavera.

Ma il tempo per festeggiare è pochissimo. Sabato 21 febbraio infatti si accendono i riflettori sul Jungle Field di Varese: alle 20:30 andrà in scena il debutto stagionale della Prima Squadra proprio contro i Rams Milano, in un derby lombardo che da numerose stagioni alimenta una sana e spettacolare rivalità sportiva.

L’attacco biancorosso sarà guidato da Fabio Ferrari e Giorgio Giorgetti, pronti a sorprendere la difesa milanese, mentre il reparto difensivo varesino, orchestrato da Luca Salvioni e Pier Altamura, avrà il compito di arginare l’insidioso attacco degli arieti. Con tanti nuovi innesti nell’organico, c’è grande curiosità intorno alle ambizioni dei Gorillas nella Nine Football League, il campionato più rappresentativo del football italiano, che coinvolge 26 squadre da Palermo a Lugano.

L’appuntamento è dunque per sabato sera alle 20:30 al Jungle Field Nicolò De Peverelli per una sfida che si preannuncia infuocata. Non mancheranno patatine, panini caldi e vin brûlé preparati dai “Grillas”, oltre alla birra del Birrificio 50&50, per una serata di sport e convivialità nel cuore del quartiere varesino di San Fermo.

