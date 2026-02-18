Varese News

Il carnevale ad Angera tra sport invernali e amici a quattro zampe

Sabato 21 febbraio due appuntamenti per tutte le età: corteo in maschera dal centro al lungolago con musica e premiazioni, e nel pomeriggio raduno dedicato agli animali in costume a Capronno

arlecchino carnevale bambini

Un pomeriggio di festa diffusa tra centro e frazione. Sabato 21 febbraio Angera celebra il Carnevale con due iniziative che coinvolgeranno famiglie, bambini e, quest’anno, anche gli amici a quattro zampe.

Il primo appuntamento è in programma dalle 14.30 con la tradizionale sfilata delle maschere, che partirà dalle scuole di via Dante per raggiungere il lungolago. Il tema scelto per l’edizione 2026 è quello degli sport invernali, un richiamo diretto al clima olimpico che in questi giorni sta coinvolgendo il territorio. La manifestazione è organizzata dalla Comunità Pastorale con il sostegno e la promozione della Città di Angera. Ad accompagnare il corteo sarà il Corpo Musicale Angerese Santa Cecilia, che contribuirà a rendere ancora più vivace il percorso tra le vie cittadine. Al termine sono previste premiazioni per le maschere più originali e una merenda finale per tutti i partecipanti.

Sempre nel pomeriggio, dalle 15, la festa si sposterà anche a Capronno, in via Virgilio, dove l’associazione Il Castellaccio propone “Divertiti con loro”, il Carnevale dedicato ai cani in maschera. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, invita i proprietari a presentarsi con i propri animali in costume per un momento di socialità e allegria. È richiesta l’iscrizione agli organizzatori e il guinzaglio è obbligatorio. Al termine è previsto un momento conviviale con merenda.

Per info su regolamento e iscrizioni: Samanta: 339 8667963 / Daniela: 338 7862865 / Marco: 338 3278918

18 Febbraio 2026
