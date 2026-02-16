Il lunedì su Radio Materia tra sport e inclusione
Alle 14 La Materia dello Sport e le pagelle di Dal Parquet e alle 18 l'estro e la concretezza di Marcello Tarantino e la cooperativa San Luigi
Due appuntamenti in diretta per questo lunedì su Radio Materia. Alle 14 facciamo il punto sul weekend di sport tra acuti altissimi e ritorni a terra, alle 18 invece un gradito ritorno con Marcello Tarantino e il progetto vincente della cooperativa San Luigi.
Alle 14,00 La Materia dello Sport
La vittoria sulla sirena dell’Openjobmetis, l’hockey che torna a vincere, le sconfitte di Pro Patria e Varese, il ko della Uyba e infine il luccichio d’oro delle Olimpiadi saranno i temi che toccherà il nostro professor Francesco Mazzoleni.
Alle 18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Marcello Tarantino è già stato ospite in radio la sera del compleanno di Materia come responsabile della cooperativa San Luigi. Questa sera torna da noi proprio per raccontarci questo progetto di successo che sta dando tante opportunità a ragazzi con fragilità.
