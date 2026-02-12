Il sindaco Tamborini è il nuovo referente di Forza Italia per la Valbossa
L’obiettivo dichiarato è consolidare una presenza politica "basata sull’ascolto, sul dialogo e su una visione moderata e responsabile dell’azione pubblica"
Forza Italia riorganizza la propria presenza sul territorio e affida a Davide Tamborini, sindaco di Mornago al terzo mandato, il ruolo di nuovo referente del partito per l’area della Valbossa. La nomina è stata annunciata dai vertici provinciali del partito e si inserisce in un percorso di rafforzamento della rete locale.
L’obiettivo dichiarato è consolidare una presenza politica «basata sull’ascolto, sul dialogo e su una visione moderata e responsabile dell’azione pubblica». Una scelta che punta a valorizzare l’esperienza amministrativa maturata sul campo e il radicamento nei Comuni.
Il ruolo di Tamborini
Tamborini ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto, sottolineando la centralità degli enti locali nel confronto politico. «Il mio impegno sarà quello di rappresentare le istanze della Valbossa con spirito di servizio, favorendo un dialogo costante tra territorio e livelli decisionali provinciali, regionali e nazionali» – Davide Tamborini, sindaco di Mornago –
La nomina, spiegano i vertici di Forza Italia, conferma la volontà di costruire «una rete territoriale solida e credibile, capace di interpretare i bisogni delle comunità e di promuovere una politica pragmatica, ispirata ai valori del riformismo liberale e del dialogo con il territorio» .
Il sostegno dei rappresentanti regionali e provinciali
Sulla scelta è intervenuto anche Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia, che ha evidenziato il valore politico dell’incarico. «Davide Tamborini rappresenta un modello di amministrazione concreta e dialogante. La sua esperienza e il suo radicamento territoriale sono elementi fondamentali per rafforzare una politica moderata, capace di unire ascolto e visione, e di portare le esigenze dei territori all’interno delle istituzioni regionali» – Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia –
Sul tema della riorganizzazione territoriale si è espresso infine Rosario Tramontana, responsabile provinciale Enti Locali di Forza Italia. «Un presidio politico diretto e continuo è essenziale per garantire ascolto e coerenza. Rafforzare la rete tra amministratori locali e vertici del partito significa rendere l’azione politica più efficace e aderente ai bisogni reali delle comunità» – Rosario Tramontana, responsabile provinciale Enti Locali di Forza Italia –
Il sindaco di Mornago Davide Tamborini entra in Forza Italia
