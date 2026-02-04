Incidente sulla bretella dell’Autolaghi in direzione Varese, strada riaperta ma restano le code
Un'auto è finita contro il guard rail intorno alle 16.10 poco prima dell’uscita su via Gasparotto, causando il blocco temporaneo della circolazione
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 febbraio, lungo la bretella autostradale dell’Autolaghi in direzione Varese. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16.10, poco prima dell’uscita su via Gasparotto, dove un’auto è finita contro il guardrail.
Traffico bloccato e interventi
A seguito dell’incidente la circolazione è stata temporaneamente bloccata per consentire l’intervento dei soccorsi e dei carroattrezzi. L’auto coinvolta non ha riportato danni rilevanti, rendendo necessarie le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo. Fortunatamente non si registrano feriti.
Strada riaperta, restano le code
Intorno alle 16.45 la bretella è stata riaperta al traffico. Restano però code e rallentamenti accumulati in direzione Varese, con disagi alla circolazione nell’area interessata.
