Ivan Vecchi porta Besozzo alla Milano-Sanremo della canzone: «Canto la lotta alla droga»
L'artista di Besozzo sfida i cantanti di tutta Italia con il brano "Angeli e Demoni" portando sul palco temi sociali complessi e puntando all'ambita vetrina vicino all'Ariston
Il besozzese Ivan Vecchi approda alle semifinali della Milano-Sanremo della canzone Italiana. Il maestro di tennis, che coltiva da sempre la passione per il canto, ha superato le selezioni preliminari e si prepara ora a sfidare artisti provenienti da tutta Italia nella tappa romana del concorso, prevista per domenica 15 febbraio.
La sfida a Roma
Vecchi salirà sul palco con un brano intenso intitolato “Angeli e Demoni”, un pezzo che affronta temi delicati e attuali come la piaga della droga e la lotta contro la depressione. La canzone esplora le dualità dell’animo umano, cercando di dare voce a conflitti interiori profondi attraverso un testo che punta alla riflessione.
Una scenografia di famiglia
Ad accompagnare l’esibizione ci sarà una scenografia particolare, studiata nei minimi dettagli per esaltare il messaggio del brano. L’allestimento è stato ideato dalla moglie di Ivan, Stefania, che ha curato l’aspetto visivo per rendere ancora più efficace il racconto delle “due anime” protagoniste della composizione.
Obiettivo finale a Sanremo
Il percorso di Ivan Vecchi punta ora dritto alla finalissima. Se il cantante besozzese riuscirà a superare lo scoglio delle semifinali, si guadagnerà il diritto di esibirsi martedì 24 febbraio a Sanremo. La serata finale si svolgerà negli studi di Globo TV, proprio a pochi passi dal celebre Teatro Ariston, durante la settimana più importante per la musica italiana.
«È una canzone particolare – spiega Ivan Vecchi – che mette in luce le due anime di una persona attraverso un tema difficile come quello della dipendenza»
