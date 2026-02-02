Jarome Iginla, la storia del Grande Albero

(d. f.) Ottavo appuntamento con la terza serie di “Alla Balaustra”, la rubrica ideata e scritta da Marco Giannatiempo, curata dalla redazione sportiva di V2 Media/ VareseNews e dedicata alla cultura e alle storie dell’hockey su ghiaccio. In questa puntata narriamo il percorso di una leggenda recente della NHL, capace di farsi largo in una lega in cui i giocatori di pelle nera si contavano sulle dita di una mano.

Il 1° luglio 1977, in pieno Canada Day, quando l’intera Nazione festeggia il suo compleanno, nasce a Edmonton Arthur-Leigh Adekunle Tig Junior Elvis Iginla, per tutti Jarome.



I compagni di scuola a St. Albert, cittadina satellite di Edmonton incastonata nelle praterie dell’Alberta, lo guardano con curiosità quando l’insegnante chiama il suo nome per intero al primo giorno di lezione, sorridendo. Suo padre, Adekunle, ma che tutti chiamano Elvis, perché in Canada nessuno riesce a pronunciare il suo vero nome, è arrivato dalla Nigeria a diciotto anni per studiare legge. Sua madre, Susan Schuchard, viene dall’Oregon. Poi i genitori si separarono e tocca al nonno Rick occuparsi di lui. Da sempre nonno Rick segue l’hockey su ghiaccio, e lo accompagna tutti i giorni a pattinare, in una delle tante piste all’aperto di cui è costellato il Canada.

Nel 1984 gli Edmonton Oilers stanno conquistando la loro prima Stanley Cup dopo anni di promesse non mantenute. La città è in delirio, è l’anno di Wayne Gretzky – The Great One – capace di segnare 87 gol in una stagione, Mark Messier spadroneggia a centro pista, Paul Coffey mette sul ghiaccio un nuovo modo di fare il difensore, proponendosi in ruoli offensivi. Tra i pali c’è Grant Fuhr, che sarà il primo portiere nero a vincere la Coppa.

Il nostro Jarome nel frattempo con il disco se la cava e a tutti dice che lui vuole giocare in NHL, ottenendo sempre la stessa risposta: «Tu in NHL? Un nero? Sai che sono pochissimi, e neppure ben accetti». In effetti nel 1985 la NHL contava 1890 giocatori, di cui solo cinque di colore. Grant Fuhr, il già citato portiere degli Oilers, Claude Vilgrain in forza ai Vancouver Canucks, Val James che giocava a Buffalo, Ray Neufeld ala degli Hartford Whalers, e una vecchia conoscenza del campionato italiano, Tony McKegney, che aveva segnato 40 gol con i Rangers e poi vestito la maglia dei Mastini Varese.

«Guardate Fuhr!» rispondeva Jarome, con quella testardaggine gentile che non lo avrebbe mai abbandonato. «È un portiere», ribattevano loro, come se quello fosse un dettaglio tecnico che squalificava l’esempio. «E allora Vilgrain… McKegney! E poi io mi chiamo Iginla, “il grande albero”».

Era fiero delle sue origini, e seguiva ogni giocatore nero che riusciva a trovare sulle riviste di hockey, comperate con la cresta fatta sulle commissioni che il nonno gli assegnava. Ora aveva un obiettivo, voleva solo dimostrare a tutti che quella cosa lui l’avrebbe potuta fare.

Inizia come portiere, e se la cava pure bene, poi un giorno il figlio del presidente della squadra vuole giocare tra i pali, obbligando Jarome a fare il giocatore di movimento, prima in difesa ma è sempre in attacco. Fa tutto in maniera incredibilmente fluida, allenatore e vice lo osservano stupefatti. Da li Jarome non smetterà più di pattinare verso la storia. Una storia che parla di due ori olimpici (2002 e 2010) e di venti stagioni in NHL con oltre 600 gol e 1.300 punti in stagione regolare. E, come logico, l’ingresso nella Hockey Hall of Fame.

