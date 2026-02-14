Kastritis: “Gruppo dal grande orgoglio. A Masnago atmosfera formidabile”

KASTRITIS 1

Cosa dire? Non è facile trovare un gruppo in grado di vincere una partita che aveva preso questa piega. Brescia è una squadra di giocatori di talento, che possono creare problemi di possesso e in qualsiasi posizione di campo. Abbiamo provato a farli uscire dalla loro confort-zone per poter arrivare a questo risultato.

Nel primo tempo non abbiamo avuto il livello di aggressività che ci voleva per questa partita. Brescia ha invece segnato quasi sempre al termine di ogni possesso. Nel secondo tempo invece non mi voglio soffermare sull’analisi tecnico-tattica, sminuirebbe il livello di orgoglio mostrato dai giocatori. Abbiamo fatto dei grossi passi in avanti a livello mentale, complimenti a tutti i ragazzi.

L’atmosfera è stata qualcosa di formidabile. Grazie a tutte le persone del palazzetto, ci hanno aiutato veramente tanto. I 21 dal pitturato? Non è stato preparato qualcosa di apposta per questa partita ma è quello che stiamo facendo dall‘inizio di questo percorso. Dove sarebbe la squadra senza gli alti e bassi visti in stagione? È un esercizio impossibile riuscire a capirlo, possiamo soltanto dire che il modo di presentarsi a queste partite, visto il livello altissimo del campionato e dopo una vittoria come quella di stasera, dà ancora più valore. Ogni volta che non si dà il 110% gli avversari ti puniscono, anche pesantemente. Quanto visto oggi è il risultato del lavoro iniziato ad agosto.

IROEGBU

I tifosi hanno fatto qualcosa di davvero grande, ci hanno dato tanta energia e alla fine abbiamo vinto la partita. Come è cambiata la partita? Noi vogliamo giocare forti in difesa, e naturalmente anche in attacco. Non dobbiamo rallentare, non importa la pressione, noi dobbiamo provare a giocare liberi. Il tiro finale? Mi alleno molto sul tiro, e questa era una possibile soluzione. Fin da quando si è bambini si gioca, anche da soli, al tiro sul conto alla rovescia: 5,4,3,2,1 e poi il tiro! Sono orgoglioso di essere stato in grado di creare un buon tiro e aiutare la squadra a vincere la partita.

I numeri oggi sono chiari. 17 palle perse, il 21 su 31 di Varese nel pitturato ha deciso la partita. Dovevamo essere più lucidi nel secondo tempo, questo ha inciso notevolmente. Mi sento di ringraziare la squadra, stamattina eravamo in forte difficoltà su chi sarebbe stato abile per giocare. Tutti hanno stretto i denti ma le nostre condizioni fisiche non sono ottimali. Ci siamo allenati con 5 ragazzi dell’under. Dobbiamo dimenticarci di questa condizione, fare meglio e andare al di là dei nostri limiti.

Partita a due facce? Varese ha messo in campo un’energia che noi non avevamo. Dal canto nostro noi avevamo l’esperienza per capire a gestire meglio i palloni. Eravamo però “al limite”. Potevamo far meglio a livello di gestione della palla: questo è il rammarico più grande della partita.

Coperta corta per i problemi fisici? Avremmo voluto andare a Torino e giocarci le nostre carte al meglio. Domani faremo la conta dei feriti. Ci teniamo a fare la Coppa Italia al meglio. La mancanza di giocatori come Ivanovic incide parecchio nella mancanza della gestione della palla.

