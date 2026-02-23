Varese News

La musica della banda anima il carnevale di Golasecca

Grande partecipazione per la sfilata in maschera tra le vie del centro. Il corteo è stato scortato dalle note del Corpo Musicale Viotti

carnevale golasecca 2026

Golasecca ha vissuto un pomeriggio di festa sabato 21 febbraio, favorito da temperature decisamente primaverili che hanno incoraggiato una grande partecipazione di bambini e adulti. La sfilata in maschera ha percorso le vie del paese, portando animazione in diversi quartieri prima di confluire nel cuore dell’abitato.

Il corteo è giunto in piazza Libertà, dove sono stati allestiti momenti di musica e divertimento accompagnati dalla merenda. L’organizzazione dell’intera giornata è stata curata dalla Proloco di Golasecca, che ogni anno si occupa di pianificare i dettagli della manifestazione per la comunità.

Il servizio d’ordine e la sicurezza lungo il percorso sono stati garantiti dai volontari della Protezione Civile, mentre la colonna sonora dell’evento è stata affidata al Corpo Musicale A. Viotti, che ha allietato i partecipanti con l’esecuzione di diversi brani musicali.

Pubblicato il 23 Febbraio 2026
