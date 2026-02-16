Massimo Dapporto e Fabio Troiano portano il “Pirandello Pulp” al Sociale di Busto

Cosa succede se un regista rigoroso si ritrova a dover montare un classico di Pirandello con un tecnico delle luci che non solo ignora il testo, ma soffre pure di vertigini? La risposta è “Pirandello Pulp”, lo spettacolo che venerdì 20 febbraio (ore 21:00) promette di scuotere il pubblico del Teatro Sociale “Delia Cajelli”.

La pièce, scritta da Edoardo Erba e prodotta dal Teatro Franco Parenti, vede protagonisti due calibri da novanta della scena italiana: Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti dalla mano ironica e ritmata di Gioele Dix.

La trama: tra finzione e “verità”

La vicenda si accende durante le prove de Il giuoco delle parti. Maurizio (Troiano), regista teso e pignolo, deve gestire Carmine (Dapporto), un tecnico improvvisato che, pur di non salire sulla scala, inizia a contestare ogni scelta artistica.

Dall’attrito tra i due nasce una visione folgorante: spostare Pirandello dai salotti borghesi a uno squallido parcheggio di periferia, in una versione “pulp” fatta di tensioni sotterranee e scambi di coppia. In un gioco metateatrale di ribaltamenti, il tecnico diventa la mente e il regista il braccio, fino a quando realtà e finzione non iniziano a confondersi pericolosamente.

Uno spettacolo tra risate e riflessione

“Pirandello Pulp” non è solo una commedia travolgente, ma una riflessione profonda sul confine sottile tra teatro e vita. La regia di Gioele Dix orchestra un ritmo serrato che rende omaggio alla lezione del Maestro siciliano, declinandola in una chiave moderna e originale.

Info e Biglietti

Quando: Venerdì 20 febbraio, ore 21:00.

Dove: Teatro Sociale “Delia Cajelli”, Via Dante Alighieri 20, Busto Arsizio.

Biglietteria: Disponibile presso il teatro o online su TicketOne.

Contatti: 0331 679000 | biglietti@teatrosociale.it.