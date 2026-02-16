Massimo Dapporto e Fabio Troiano portano il “Pirandello Pulp” al Sociale di Busto
Venerdì 20 febbraio una rilettura irriverente e metateatrale del classico siciliano. La regia di Gioele Dix trasforma le prove de "Il giuoco delle parti" in un serrato e bizzarro confronto tra un regista e un tecnico
Cosa succede se un regista rigoroso si ritrova a dover montare un classico di Pirandello con un tecnico delle luci che non solo ignora il testo, ma soffre pure di vertigini? La risposta è “Pirandello Pulp”, lo spettacolo che venerdì 20 febbraio (ore 21:00) promette di scuotere il pubblico del Teatro Sociale “Delia Cajelli”.
La pièce, scritta da Edoardo Erba e prodotta dal Teatro Franco Parenti, vede protagonisti due calibri da novanta della scena italiana: Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti dalla mano ironica e ritmata di Gioele Dix.
La trama: tra finzione e “verità”
La vicenda si accende durante le prove de Il giuoco delle parti. Maurizio (Troiano), regista teso e pignolo, deve gestire Carmine (Dapporto), un tecnico improvvisato che, pur di non salire sulla scala, inizia a contestare ogni scelta artistica.
Dall’attrito tra i due nasce una visione folgorante: spostare Pirandello dai salotti borghesi a uno squallido parcheggio di periferia, in una versione “pulp” fatta di tensioni sotterranee e scambi di coppia. In un gioco metateatrale di ribaltamenti, il tecnico diventa la mente e il regista il braccio, fino a quando realtà e finzione non iniziano a confondersi pericolosamente.
Uno spettacolo tra risate e riflessione
“Pirandello Pulp” non è solo una commedia travolgente, ma una riflessione profonda sul confine sottile tra teatro e vita. La regia di Gioele Dix orchestra un ritmo serrato che rende omaggio alla lezione del Maestro siciliano, declinandola in una chiave moderna e originale.
Info e Biglietti
Quando: Venerdì 20 febbraio, ore 21:00.
Dove: Teatro Sociale “Delia Cajelli”, Via Dante Alighieri 20, Busto Arsizio.
Biglietteria: Disponibile presso il teatro o online su TicketOne.
Contatti: 0331 679000 | biglietti@teatrosociale.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.