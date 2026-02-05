Matteo Varalli all’incontro con l’autore in biblioteca a Gorla Minore

Venerdì 13 febbraio alle 21, nella Sala Verde di Villa Durini a Gorla Minore, la Biblioteca comunale ospita un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri con l’Autore”.

Protagonista della serata è Matteo Varalli, che presenta i volumi “Uroboros” e “Il riequilibrio delle risonanze cranio-vertebrali: la tecnica CVR²”, un percorso di riflessione dedicato ai temi della salute, del benessere e dell’armonia interiore.

L’incontro rientra nel ciclo di appuntamenti con scrittori in programma tra gennaio e maggio 2026, promosso dalla Biblioteca comunale; il calendario completo sarà diffuso nelle prossime settimane.