Scontro tra un’auto e una moto a Buguggiate, due persone ferite

L'incidente si è verificato all'altezza del supermercato Tigros. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze

23 Feb 2026

Incidente tra un’auto e una moto a Buguggiate nel tardo pomeriggio di oggi, sabato. Lo scontro, nel quale hanno riportato ferite un uomo di 61 anni e una donna di 39. L’incidente è avvenuto all’altezza del Tigros in via Verdi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, un’ambulanza e un’automedica ma fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi. Disagi, invece, alla circolazione molto intensa a quell’ora nella zona del supermercato.

Pubblicato il 28 Febbraio 2026
