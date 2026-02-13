Tradate, palloncini a cuore nelle vie del centro per San Valentino

Tradate si prepara a festeggiare San Valentino con un centro storico addobbato a tema. Sabato 14 febbraio le vie di Tradate e Abbiate saranno animate da decine di palloncini a forma di cuore, grazie all’iniziativa dei commercianti cittadini che hanno scelto di celebrare così la ricorrenza più romantica dell’anno.

Galleria fotografica Tradate si riempie di cuori rossi per San Valentino 4 di 11

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra numerose attività locali dei due centri storici, unite dall’obiettivo di rendere la città più accogliente e vivace, sia per i residenti sia per chi arriverà da fuori per una passeggiata tra vetrine e locali.

Un centro storico a tema

I palloncini colorati accompagneranno i visitatori lungo le vie del commercio e tra i percorsi della rinnovata piazza Mazzini, diventata negli ultimi mesi uno dei punti di riferimento della città. L’allestimento vuole essere un invito a riscoprire i negozi di vicinato e le attività di ristoro, che per l’occasione proporranno idee regalo e proposte pensate per le coppie.

Chi è ancora alla ricerca del pensiero giusto per la propria dolce metà potrà trovare ispirazione tra le botteghe cittadine, spesso custodi di prodotti particolari e di nicchia, difficili da reperire altrove.

Un messaggio per il commercio locale

L’iniziativa ha anche un valore simbolico. In un periodo in cui il commercio di vicinato vive una fase complessa in molte realtà, i commercianti di Tradate e Abbiate scelgono di fare rete e di investire sull’attrattività del territorio.

La collaborazione tra attività economiche e istituzioni punta a valorizzare il centro storico come luogo di incontro e socialità, ribadendo l’idea di una città vissuta e partecipata. San Valentino diventa così l’occasione per riscoprire Tradate e sostenere le piccole imprese che ogni giorno animano le sue strade.