Una notte di chiusure sulla A9 tra Como e Chiasso per il transito di trasporti eccezionali
Lavori notturni per consentire il passaggio di carichi fuori misura lungo l'autostrada verso il confine
I trasporti eccezionali richiedono spazio e manovre che la normale circolazione notturna non può garantire. Per questa ragione, lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso, scatteranno limitazioni al traffico concentrate nelle ore di minor flusso veicolare. Il provvedimento è necessario per permettere il passaggio di carichi ingombranti in totale sicurezza lungo l’arteria che collega l’Italia alla Svizzera.
Le restrizioni iniziano martedì 24 febbraio e terminano alle 5 di mercoledì 25 febbraio. Nello specifico, la società Autostrade comunica che sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione del confine. Contemporaneamente, sul fronte opposto, il traffico verrà interrotto tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como per chi procede verso Lainate. In questo scenario, lo svincolo di Como Centro non sarà accessibile in entrata per nessuna delle due direzioni.
