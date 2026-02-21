Varese News

Una notte di chiusure sulla A9 tra Como e Chiasso per il transito di trasporti eccezionali

Lavori notturni per consentire il passaggio di carichi fuori misura lungo l'autostrada verso il confine

I trasporti eccezionali richiedono spazio e manovre che la normale circolazione notturna non può garantire. Per questa ragione, lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso, scatteranno limitazioni al traffico concentrate nelle ore di minor flusso veicolare. Il provvedimento è necessario per permettere il passaggio di carichi ingombranti in totale sicurezza lungo l’arteria che collega l’Italia alla Svizzera.

Le restrizioni iniziano martedì 24 febbraio e terminano alle 5 di mercoledì 25 febbraio. Nello specifico, la società Autostrade comunica che sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione del confine. Contemporaneamente, sul fronte opposto, il traffico verrà interrotto tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como per chi procede verso Lainate. In questo scenario, lo svincolo di Como Centro non sarà accessibile in entrata per nessuna delle due direzioni.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
-per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
-per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;
-per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;
-per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.

Pubblicato il 21 Febbraio 2026
TAG ARTICOLO

