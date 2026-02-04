Valore X parte da Varese: Confidi Systema! e i territori a confronto sulla crescita

Grande partecipazione a Varese per la prima tappa del Road Show nazionale “Valore X – Idee per crescere insieme”, promosso da Confidi Systema! per celebrare dieci anni di attività e aprire un confronto sulle sfide future delle imprese. L’iniziativa ha preso il via il 3 febbraio 2026 in un territorio scelto non a caso: Varese, area a forte vocazione industriale, agricola e manifatturiera, osservatorio storico delle trasformazioni del sistema produttivo e luogo simbolico per il mondo dei Confidi, da cui nel 1959 prese avvio l’esperienza della Cooperativa artigiana di garanzia.

L’evento, ospitato a Ville Ponti e realizzato in collaborazione con il Gruppo Class CNBC, ha registrato una partecipazione significativa di imprenditori, rappresentanti del sistema bancario e associazioni di categoria. Ad aprire i lavori è stato Enrico Cereda, presidente di Confidi Systema!, che ha definito Valore X «molto più di un roadshow», sottolineando l’importanza dell’ascolto dei territori e di una consulenza di prossimità capace di tradurre strumenti complessi in scelte operative per le imprese. Un percorso che si inserisce nell’evoluzione di Confidi Systema! verso un ruolo sempre più ampio di hub della finanza per le PMI, in grado di affiancare alla garanzia tradizionale servizi di accompagnamento, orientamento e supporto strategico.

Il primo contributo di scenario è stato affidato al professor Carlo Alberto Carnevale Maffè della SDA Bocconi School of Management, che ha offerto una lettura dell’attuale contesto economico e finanziario, evidenziando la necessità di un passaggio da modelli imprenditoriali impliciti a visioni più strutturate e orientate alla creazione di valore nel medio-lungo periodo. In questo quadro, è emersa l’importanza di soggetti capaci di accompagnare le imprese non solo nell’accesso al credito, ma anche nella costruzione di strategie di crescita sostenibili. A seguire, Giacomo Frizzarin, direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Western Europe, ha posto l’accento su tecnologia, digitalizzazione e intelligenza artificiale come fattori decisivi per la competitività delle PMI, se integrati in modelli di business consapevoli e orientati al lungo periodo.

Cuore dell’incontro la tavola rotonda “Valore X: sostenibilità, garanzia, consulenza”, che ha visto il confronto tra Confidi Systema! e i principali rappresentanti del sistema economico varesino: Mauro Vitiello, Chiara Radrizzani, Paolo Rolandi e Giacomo Brusa. Dal dibattito è emersa una visione condivisa che richiama il ruolo delle reti territoriali, di una finanza sempre più integrata con la consulenza e di un approccio collaborativo tra imprese, istituzioni e sistema finanziario, nel quale il sistema dei Confidi è chiamato a svolgere una funzione di snodo tra banca e impresa.

