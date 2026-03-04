A Malnate il Trofeo Lombardia 2026: baseball e solidarietà al Gurian Field

Il diamante del Gurian Field si prepara a risuonare di sport e solidarietà. Domenica 8 marzo, Malnate ospiterà il Trofeo Lombardia 2026 di baseball per ciechi, un evento che porta in campo l’eccellenza nazionale di una disciplina dove il talento si fonde con l’udito e la fiducia totale nei compagni. Non si tratta solo di una competizione agonistica, ma di un’occasione per scoprire una versione intensa e autentica del baseball, basata sulla capacità di “sentire” il gioco attraverso il suono della pallina e le indicazioni vocali sul campo.

Sport e inclusione al Gurian Field

Il torneo vedrà sfidarsi quattro squadre, tra cui i migliori atleti italiani del baseball per non vedenti. Le gare avranno inizio alle ore 09:00 e metteranno in mostra tecnica, velocità pura e una coordinazione straordinaria. L’evento è patrocinato dal Comune di Malnate e dalla Provincia di Varese, con la collaborazione della FIBS (Federazione Italiana Baseball Softball) e dell’Associazione Italiana Baseball per Ciechi (AIBXC). La giornata sarà dedicata anche al ricordo di chi ha contribuito a rendere speciale questa disciplina nel corso degli anni.

Un 8 marzo tra mimose e consapevolezza

In coincidenza con la Giornata Internazionale della Donna, la manifestazione ospiterà anche l’iniziativa della “Città delle Donne”. Durante le partite verranno distribuiti mazzetti di mimosa a offerta libera, un gesto simbolico per celebrare una giornata che parla di rispetto e consapevolezza. Sarà dunque un appuntamento che unisce il valore dello sport inclusivo all’impegno sociale, invitando i cittadini di Malnate e di tutto il Varesotto a guardare il baseball “con orecchie nuove”.

Le squadre partecipanti

Sul diamante di Malnate si incroceranno le mazze di alcune delle realtà più importanti del panorama regionale e nazionale. Tra le formazioni protagoniste figurano i Thunder’s Five Milano, i Lampi Milano, i padroni di casa del Malnate Vikings, gli Hurricane Varese e la Leonessa BXC. Un concentrato di agonismo che promette di regalare spettacolo e di sottolineare come la passione sportiva possa abbattere ogni barriera sensoriale.