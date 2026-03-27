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Gallarate/Malpensa

A8, chiusure tra Gallarate e Solbiate Arno per tre notti consecutive

Lavori di riqualifica delle barriere antirumore dal 30 marzo al 2 aprile. Coinvolto anche il collegamento con la Diramazione Gallarate-Gattico

lavori autostrada notte

Tre notti di cantieri sulla A8 Milano-Varese per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore. Gli interventi, in programma tra lunedì 30 marzo e giovedì 2 aprile, interesseranno il tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione Gallarate-Gattico e gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno Albizzate, con una serie di chiusure che richiederanno percorsi alternativi attraverso la viabilità ordinaria.

Lunedì 30 marzo: tratto D08-Cavaria verso Varese

Dalle 21 alle 5 del mattino seguente sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione Varese. Contestualmente sarà chiuso anche il ramo di immissione sulla A8 verso Varese per chi percorre la Diramazione Gallarate-Gattico provenendo dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Chi viaggia verso Varese dovrà anticipare l’uscita a Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria, Solbiate Arno e Albizzate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. Chi supera Gallarate dovrà proseguire obbligatoriamente sulla Diramazione verso la A26, uscire a Besnate, percorrere la SP26 verso Jerago e la SS341 in direzione Solbiate Arno per poi rientrare in autostrada.

Per chi percorre la Diramazione provenendo dalla A26, l’alternativa sarà uscire a Besnate, percorrere la SP49, la SP26 verso Jerago con Orago e Solbiate Arno, quindi la SS341 verso Albizzate per rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Martedì 31 marzo: tratto D08-Solbiate Arno in entrambe le direzioni

Dalle 22 alle 5 di mercoledì la chiusura sarà più ampia: il tratto tra l’allacciamento D08 e Solbiate Arno Albizzate sarà interdetto in entrambe le direzioni, verso Varese e verso Milano. Anche in questo caso sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 per chi proviene dalla Diramazione Gallarate-Gattico.

In direzione Varese, chi esce a Gallarate potrà proseguire sulla SP341 verso Cavaria e Albizzate per rientrare a Solbiate Arno Albizzate. Chi supera Gallarate dovrà proseguire sulla Diramazione, uscire a Besnate e percorrere la SP26 per rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate.

In direzione Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno Albizzate sarà necessario percorrere la SP341 verso Gallarate, la SS33 del Sempione verso Busto Arsizio e la SS336 della Malpensa per rientrare in A8 a Busto Arsizio. Si ricorda che Gallarate è chiusa in entrata verso Milano in modalità continuativa per lavori di installazione di nuove barriere fonoassorbenti.

Per chi è diretto verso la A26, l’alternativa prevede l’uscita a Solbiate Arno, quindi la SP341 verso Cavaria, la SP26 verso Jerago con Orago e Besnate, la SP49 verso Besnate per poi entrare sulla Diramazione alla stazione di Besnate.

Mercoledì 1 aprile: tratto D08-Cavaria verso Varese

Dalle 21 alle 5 di giovedì la terza notte replicherà lo schema della prima: chiusura del tratto tra l’allacciamento D08 e Cavaria verso Varese e del ramo di immissione sulla A8 per chi proviene dalla Diramazione Gallarate-Gattico. I percorsi alternativi saranno gli stessi previsti per la notte di lunedì 30 marzo.

Per informazioni aggiornate sulla viabilità è possibile consultare l’app “Autostrade per l’Italia”, il sito autostrade.it, seguire i collegamenti su RTL102.5, Rai Isoradio, Canale5 e La7, oppure chiamare il call center al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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