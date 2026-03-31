Area ex-Leva: Ispra Cresce e Ispra per tutti, «Sono passati nove mesi, a che punto siamo?»

Dopo nove mesi dal consiglio comunale del 12 giugno 2025, in cui si era discusso sul futuro del progetto per la costruzione della palestra delle associazioni, i gruppi consiliari di minoranza Ispra Cresce e Ispra per tutti tornano sulla situazione dell’area ex-Leva e chiedono all’amministrazione nuovi aggiornamenti sul cantiere.

«Oggi è chiaro che il problema non è più tecnico-giuridico – dichiarano i consiglieri Catia G. Spagnolo, Gianluca Ceroni (Ispra Cresce) e Luisella Bezzolato (Ispra per tutti) – quindi il nodo resta economico e politico».

Proprio per avere risposte, è stata depositata un’interrogazione con cui si chiede all’amministrazione di spiegare lo stato dell’intervento e quali siano gli elementi oggi in discussione.

Il punto riguarda l’equilibrio economico dell’operazione. Un equilibrio già definito con la convenzione approvata, che stabiliva il rapporto tra l’intervento del privato e il valore delle opere pubbliche previste in cambio, tra cui la palestra.

Secondo quanto riferito dalle opposizioni, con l’entrata in vigore di nuovi criteri regionali per la valutazione economico-finanziaria degli interventi urbanistici, l’amministrazione avrebbe deciso di fermarsi per ulteriori “valutazioni”. Stando a quanto riferito nel consiglio comunale del 12 giugno scorso, questi criteri consentirebbero di ridefinire il valore delle opere pubbliche all’interno dell’equilibrio complessivo. Su questa base si sarebbe aperta la fase di revisione tuttora in corso.

«Ufficialmente – spiegano i consiglieri – la palestra oggi è ferma per questa ragione: si stanno rivedendo i conti dell’intervento. Ma sono passati nove mesi senza alcun aggiornamento. E il fattore tempo, quando si parla di valori economici, non è neutro: ogni mese che passa la palestra delle associazioni rappresenta un bene che non entra nella disponibilità della comunità.»

Nell’interrogazione viene sollevata anche un’altra questione: lo stato di degrado dell’area ex-Leva. «Parliamo di uno spazio che doveva essere riqualificato e che oggi appare in parte abbandonato – proseguono i consiglieri – vogliamo sapere a chi competono il decoro e la pulizia e quali azioni intende mettere in campo l’amministrazione.»

I due gruppi di opposizione chiedono infine una presa di posizione chiara sul futuro della palestra. «Se questa attesa è dovuta alla rinegoziazione – concludono Spagnolo, Ceroni e Bezzolato – ci aspettiamo che porti davvero a un risultato migliore per la comunità. Il tempo trascorso è in ogni caso più che sufficiente per aver maturato una decisione: la palestra si farà oppure no. Le decisioni non si tengono in sospeso così a lungo: si fanno, si spiegano e chi governa se ne deve assumere la responsabilità politica».