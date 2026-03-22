Auto perde il controllo e si schianta contro il muro a Cairate
L'incidente poco prima delle 6:30 di domenica 22 marzo. Il conducente, un giovane di 20 anni, è stato portato in ospedale per accertamenti
Un giovane di 20 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un muro, a Cairate poco prima delle 6:30 di domenica 22 marzo.
L’incidente si è verificato lungo via Faenza e non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto si sono recati i soccorritori sanitari con un’ambulanza e un’automedica, che – dopo le prime cure ed essersi accertati delle sue condizioni – hanno trasportato il giovane all’ospedale di Gallarate in codice verde per accertamenti.
Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese, che hanno messo in sicurezza il veicolo e i carabinieri di Busto Arsizio per vigilare sulle operazioni di soccorso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.