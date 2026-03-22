Auto perde il controllo e si schianta contro il muro a Cairate

Un giovane di 20 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è finito fuori strada, schiantandosi contro un muro, a Cairate poco prima delle 6:30 di domenica 22 marzo.

L’incidente si è verificato lungo via Faenza e non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto si sono recati i soccorritori sanitari con un’ambulanza e un’automedica, che – dopo le prime cure ed essersi accertati delle sue condizioni – hanno trasportato il giovane all’ospedale di Gallarate in codice verde per accertamenti.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Varese, che hanno messo in sicurezza il veicolo e i carabinieri di Busto Arsizio per vigilare sulle operazioni di soccorso.