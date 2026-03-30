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Saronno/Tradate

Comune di Saronno, ci sono 14 posti disponibili per il Servizio Civile Universale

Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 28 anni: un anno di impegno tra attività sociali e crescita personale con contributo mensile e formazione. Domande online entro l’8 aprile

municipio comune saronno

Sono 14 i posti disponibili al Comune di Saronno per il Servizio Civile Universale 2026. Il nuovo bando nazionale – che prevede complessivamente oltre 65mila posti tra Italia ed estero – offre ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare un anno a un’esperienza di impegno civico e crescita personale.

La scadenza per presentare la domanda è fissata alle 14 dell’8 aprile. I progetti prenderanno il via tra il 2026 e il 2027 e coinvolgeranno diversi ambiti, con attività rivolte alla comunità e al territorio.

Possono partecipare i giovani che abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28 anni, cittadini italiani, europei o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. È richiesto inoltre di non aver riportato condanne per specifici reati, mentre non costituiscono impedimento eventuali esperienze precedenti come la Leva civica lombarda o il Servizio civile nell’ambito di Garanzia Giovani.

Non possono invece presentare domanda coloro che hanno già svolto il Servizio civile universale o nazionale, chi ha rapporti di lavoro in corso con l’ente che propone il progetto o chi appartiene alle forze armate o di polizia.

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno medio di 25 ore settimanali, per un totale di 1.145 ore annue. Ai volontari è riconosciuto un contributo mensile di 519,47 euro.

Oltre all’aspetto economico, l’esperienza offre anche una copertura assicurativa completa, giorni di permesso retribuito e la possibilità di ottenere certificazioni delle competenze acquisite, sia professionali sia trasversali.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro l’8 aprile 2026 attraverso il portale dedicato al Servizio Civile Universale.

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Pubblicato il 30 Marzo 2026
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