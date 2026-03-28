Festa di primavera a Morosolo: polenta e condivisione alla RSA Cardinal Colombo

Il profumo della polenta e del cinghiale, le note della musica dal vivo e il piacere di ritrovarsi insieme all’aperto. La Residenza Sanitaria Assistenziale Cardinal Colombo di Morosolo ha scelto di celebrare così l’arrivo della bella stagione, trasformando il giardino della struttura in un luogo di festa e incontro tra generazioni.

L’evento ha visto la partecipazione attiva di ospiti, familiari e dipendenti, uniti in un’atmosfera di grande calore umano che ha rotto la routine quotidiana della residenza.

La sinergia con il territorio

A rendere possibile la giornata è stato il supporto dei volontari della SOMS (Società Operaia di Mutuo Soccorso) di Casciago. Da sempre motore del tessuto sociale locale, i volontari si sono messi ai fornelli per preparare una ricca grigliata, culminata con il piatto forte della giornata: polenta e cinghiale, molto apprezzato da tutti i presenti.

All’appuntamento non hanno voluto mancare le autorità locali, a testimonianza del forte legame tra la struttura e il paese: presenti il sindaco di Casciago, Mirko Reto, e i parroci della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, che hanno condiviso con gli anziani questo momento di convivialità.

Oltre la cura: il benessere emotivo

La RSA Cardinal Colombo, gestita dalla Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri Onlus, conferma così la sua filosofia: affiancare alle cure sanitarie di alto livello una costante attenzione al benessere psicologico e sociale degli ospiti.

“Eventi come questo sono un esempio concreto di come la struttura promuova il rispetto delle esigenze individuali in un contesto accogliente e familiare”, spiegano gli organizzatori.

La giornata si è conclusa con un brindisi collettivo e un arrivederci alle prossime iniziative estive. Non è stata solo una festa, ma il simbolo di una comunità — quella di Morosolo e Casciago — che sa stringersi attorno ai suoi membri più fragili con gioia e spirito di servizio.