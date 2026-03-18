Il Centro Sclerosi Multipla di Gallarate sale in cattedra

Venerdì 20 marzo 2026 Gallarate torna al centro del confronto scientifico nazionale sulla Sclerosi Multipla, in occasione della XXVIII edizione degli “Approfondimenti Monotematici nella Sclerosi Multipla”.

L’iniziativa è organizzata dalla Struttura Complessa di Neurologia a indirizzo Neuroimmunologico dell’Ospedale di Gallarate, diretta dal dottor Pietro Annovazzi, in collaborazione con il Gruppo di Studio Sclerosi Multipla della Società Italiana di Neurologia.

Il congresso richiama ogni anno specialisti provenienti dai più importanti centri italiani e rappresenta un’importante occasione di confronto sulle recenti acquisizioni scientifiche e sulle sfide cliniche nella gestione della sclerosi multipla.

L’edizione 2026, dal titolo “Dalle basi biologiche al patient journey: nuovi orizzonti nella comprensione e gestione della sclerosi multipla”, affronterà diversi aspetti chiave della malattia.

Tra i temi in programma ci sono i nuovi progressi nella comprensione dei meccanismi biologici che ne stanno alla base, il ruolo dei fattori genetici ed epigenetici e le nuove ipotesi sul contributo del sistema glinfatico nella progressione della malattia.

Una sessione sarà dedicata ad un confronto tra neuroradiologi, neuroftalmologi e specialisti di laboratorio per migliorare la precisione diagnostica nella pratica clinica; ampio spazio verrà inoltre riservato alla personalizzazione delle terapie, oggi elemento centrale nella gestione della malattia, con particolare attenzione alle nuove strategie terapeutiche e ai trattamenti emergenti.

“La sclerosi multipla è una malattia in cui negli ultimi anni la ricerca sta correndo molto velocemente” spiega il Dottor Pietro Annovazzi, “Oggi abbiamo strumenti diagnostici sempre più precoci e terapie molto più efficaci rispetto al passato. La sfida non è solo sviluppare nuove cure, ma capire come utilizzarle nel modo giusto per ogni paziente, lungo tutto il percorso della malattia.

Occasioni di confronto come il nostro congresso servono proprio a questo: trasformare i progressi della ricerca in decisioni cliniche più consapevoli e in cure migliori per le persone con sclerosi multipla”.

Il Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale di Gallarate è oggi una delle realtà più rilevanti a livello nazionale per la cura e la ricerca clinica sulla malattia. Il centro segue circa 1.800 pazienti, provenienti dalla provincia di Varese e dalla Lombardia, ma anche da altre regioni italiane, e rappresenta un punto di riferimento per l’attività clinica e la ricerca sulla sclerosi multipla nel panorama nazionale.

L’assistenza ai pazienti si basa su un approccio multidisciplinare, che coinvolge neurologi, infermieri dedicati e diversi specialisti di ASST Valle Olona, tra cui neuroradiologi, urologi, endocrinologi, pneumologi, oculisti e ginecologi, con l’obiettivo di garantire una presa in carico completa delle diverse problematiche legate alla malattia.