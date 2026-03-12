Il “Grande Torneo dell’Anniversario” per festeggiare i 10 anni di ScacchiSaronno

Un torneo di scacchi aperto a tutti per festeggiare i dieci anni di attività di ScacchiSaronno. L’appuntamento è fissato per domenica 15 marzo al Chiostro Art di viale Santuario 11, a Saronno, con un pomeriggio dedicato sia agli appassionati sia a chi vuole avvicinarsi al gioco.

L’iniziativa celebra l’anniversario dell’associazione, nata nel 2016, e propone una competizione amatoriale per giocatori di tutte le età e livelli.

Il Grande Torneo dell’Anniversario sarà organizzato con sistema svizzero su cinque turni, con 15 minuti di riflessione per ogni partita. La formula permette a tutti i partecipanti di disputare più partite durante il pomeriggio, indipendentemente dal risultato delle singole sfide.

La partecipazione è aperta a juniores e adulti.

Il programma della giornata prevede alle 14 l’apertura delle iscrizioni, alle 15.00 inizio del torneo e alle 18,30 le premiazioni.

Gli organizzatori hanno previsto diversi riconoscimenti per i partecipanti. I premi includono coppe, medaglie, scacchiere e libri, con classifiche separate per adulti e juniores. Saranno inoltre assegnati premi speciali ai primi tre classificati, alla miglior giocatrice e al miglior over 70.

La quota di iscrizione è di 10 euro e contribuirà a sostenere le attività della Scuola Scacchi Ciechi.

È consigliata la preiscrizione contattando il referente Luigi al numero 371 1199430 o via email all’indirizzo scacchisaronno@gmail.com.

Il torneo è organizzato da C.S.G. ScacchiSaronno con il patrocinio del Comune di Saronno e il supporto della Farmacia Centrale.