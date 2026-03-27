La Pro Patria sfida la Pergolettese per una gara da ultima spiaggia

Dopo la batosta rimediata nell’ultimo turno contro il Lecco, la Pro Patria torna in campo per una sfida delicata sul campo della Pergolettese, che rappresenta un’ultima possibilità per accorciare sulla zona playout. In settimana l’ambiente è stato scosso dalla notizia delle dimissioni del presidente Patrizia Testa (leggi qui), che, a cinque giornate dal termine del campionato, ha deciso di rimettere il mandato dopo 10 anni di presidenza.

I tigrotti saranno di scena al “Voltini” di Crema per affrontare la squadra allenata da mister Mario Tacchinardi, in una sfida molto delicata in cui i ragazzi di mister Francesco Bolzoni dovranno cercare in tutti i modi di conquistare i tre punti, fondamentali per accorciare sui gialloblù e riaccendere le speranze di disputare gli spareggi salvezza. La squadra cremasca ha 14 punti di vantaggio sui bustocchi, che per disputare il playout dovranno recuperare almeno sei punti, oltre a dover scavalcare la Virtus Verona.

Il calcio d’inizio della gara valida per la trentaquattresima e quintultima giornata del Girone B di Serie C è previsto per sabato 28 marzo alle 17.30.

I padroni di casa hanno attualmente 33 punti e si trovano al quartultimo posto in classifica; in queste ultime giornate dovranno provare a conservare un distacco superiore agli otto punti sia sulla Pro Patria sia sulla Virtus Verona, che al momento sarebbero condannate alla retrocessione diretta.

La squadra gialloblù è cresciuta dopo l’avvicendamento in panchina tra Giacomo Curioni e Mario Tacchinardi. Al primo era risultata fatale la sconfitta proprio allo “Speroni” nella gara di andata, quando i tigrotti si imposero per 3-1 grazie alla doppietta di Mastroianni e al super gol di Di Munno; per i cremaschi aveva segnato l’ex Castellanzese Niccolò Corti.

Sotto la guida di Curioni i gialloblù hanno raccolto 13 punti in 15 partite, mentre con Tacchinardi sono arrivati i restanti 20 punti. Entrambe le formazioni arrivano da due sconfitte consecutive: i gialloblù contro Arzignano Valchiampo e Giana Erminio, i tigrotti contro Lumezzane e Lecco.

La Pergolettese ha il penultimo attacco del Girone A con 30 reti segnate, stessa quota della Virtus Verona; peggio ha fatto solo la Pro Patria con 25 gol. Il miglior marcatore è Marco Tremolada con 5 reti, seguito da Niccolò Corti e Sean Parker (trasferitosi a gennaio al Lecco) con 4, e da Daniele Ferrandino e Zaid Jaouhari con 3.

A livello difensivo, i gialloblù hanno subito 44 gol, risultando la quattordicesima difesa del girone.

Negli ultimi anni le due squadre si sono incrociate 18 volte tra Serie D e Serie C, con un bilancio leggermente a favore dei tigrotti: 8 vittorie contro le 7 della Pergolettese, oltre a 3 pareggi. All’andata, la squadra allora allenata da mister Leandro Greco si impose per 3-1.