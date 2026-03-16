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Busto Arsizio - Evento sponsorizzato

Mostra Scambio di Busto Arsizio 2026: a MalpensaFiere due giorni tra auto, moto e ricambi d’epoca

Oltre 600 spazi espositivi dedicati ad auto, moto e biciclette vintage, insieme a ricambi originali, accessori d’epoca, modellismo, manuali tecnici e memorabilia per collezionisti

Mostra Scambio Busto Arsizio 2026
Sagre, Fiere e Feste

21 Marzo 2026 - 22 Marzo 2026

Sabato 21 e domenica 22 marzo, MalpensaFiere ospiterà la trentatreesima edizione della

MOSTRA SCAMBIO AUTO, MOTO, BICI, RICAMBI D’EPOCA E MODELLISMO

grande mercato dedicato al mondo dei veicoli d’epoca e del collezionismo motoristico e uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motori storici.

La manifestazione, organizzata da Auto Moto Anni ’70 – Busto Arsizio, porterà negli spazi di MalpensaFiere oltre 600 spazi espositivi dedicati ad auto, moto e biciclette vintage, insieme a ricambi originali, accessori d’epoca, modellismo, manuali tecnici e memorabilia per collezionisti.

L’evento si sviluppa su una superficie molto ampia, con 15.000 metri quadrati di area coperta e altri 20.000 metri quadrati di spazi esterni, garantendo lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo.

Un’occasione per curiosi, restauratori, appassionati e collezionisti di trovare pezzi rari, completare restauri o semplicemente immergersi nell’atmosfera dei motori di un tempo.

La Mostra Scambio sarà aperta sabato 21 marzo, dalle 8.30 alle 18 e domenica 22 dalle 8.30 alle 17

Il biglietto di ingresso costa 8 euro in prevendita online e 10 euro in cassa.
Ingresso gratuito per under 16 e persone con disabilità.

Disponibile ampio parcheggio gratuito.

Informazioni

Un appuntamento che ogni anno richiama visitatori da tutta la Lombardia e dalle regioni vicine, trasformando Busto Arsizio in un punto di riferimento per chi ama il fascino dei motori storici e del collezionismo automobilistico.

 

16 Marzo 2026
di

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Mostra Scambio Busto Arsizio 2026
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