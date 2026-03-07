Varese News

Gallarate/Malpensa

Nasce a Cassano Magnago la bookbox per l’autismo: libri e inclusione nella “bibliocabina“

In piazza 25 Aprile inaugurato il progetto promosso da ASST Valle Olona e Comune. I ragazzi con disturbo dello spettro autistico protagonisti nella catalogazione e cura dei libri

Generico 02 Mar 2026

È stata inaugurata ufficialmente in piazza 25 Aprile a Cassano Magnago la nuova Bookbox per l’autismo all’interno della Bibliocabina, progetto che punta a unire inclusione sociale e cittadinanza attiva attraverso il mondo dei libri.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra ASST Valle Olona e il Comune di Cassano Magnago e si inserisce nel più ampio progetto BookBox, che coinvolge ragazzi con disturbo dello spettro autistico in attività concrete legate alla gestione dei libri: etichettatura, catalogazione e cura del patrimonio librario.

Un percorso che trasforma il lavoro riabilitativo in una risorsa tangibile per l’intera comunità, rendendo i giovani protagonisti di un servizio culturale accessibile a tutti.

All’inaugurazione ha partecipato il direttore socio sanitario J. Tremamondo, che ha espresso entusiasmo per il progetto ringraziando la dottoressa Erika Morandi, referente del Servizio Autismo di ASST Valle Olona, presente insieme al coordinatore Giuseppe Milana. Un riconoscimento alla dedizione e all’impegno di un servizio in continua crescita, sempre più attento ai bisogni delle persone con autismo e capace di avviare in tempi rapidi nuove collaborazioni sul territorio.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco della città, che ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, ringraziando l’amministrazione comunale e in particolare la consigliera Nicoletta Stagni per la sensibilità dimostrata verso i temi dell’integrazione socio-lavorativa.

«L’integrazione passa da gesti concreti», ha concluso il primo cittadino, sottolineando il valore di un progetto che unisce inclusione, cultura e partecipazione civica.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.