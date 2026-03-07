Nasce a Cassano Magnago la bookbox per l’autismo: libri e inclusione nella “bibliocabina“

È stata inaugurata ufficialmente in piazza 25 Aprile a Cassano Magnago la nuova Bookbox per l’autismo all’interno della Bibliocabina, progetto che punta a unire inclusione sociale e cittadinanza attiva attraverso il mondo dei libri.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra ASST Valle Olona e il Comune di Cassano Magnago e si inserisce nel più ampio progetto BookBox, che coinvolge ragazzi con disturbo dello spettro autistico in attività concrete legate alla gestione dei libri: etichettatura, catalogazione e cura del patrimonio librario.

Un percorso che trasforma il lavoro riabilitativo in una risorsa tangibile per l’intera comunità, rendendo i giovani protagonisti di un servizio culturale accessibile a tutti.

All’inaugurazione ha partecipato il direttore socio sanitario J. Tremamondo, che ha espresso entusiasmo per il progetto ringraziando la dottoressa Erika Morandi, referente del Servizio Autismo di ASST Valle Olona, presente insieme al coordinatore Giuseppe Milana. Un riconoscimento alla dedizione e all’impegno di un servizio in continua crescita, sempre più attento ai bisogni delle persone con autismo e capace di avviare in tempi rapidi nuove collaborazioni sul territorio.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco della città, che ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, ringraziando l’amministrazione comunale e in particolare la consigliera Nicoletta Stagni per la sensibilità dimostrata verso i temi dell’integrazione socio-lavorativa.

«L’integrazione passa da gesti concreti», ha concluso il primo cittadino, sottolineando il valore di un progetto che unisce inclusione, cultura e partecipazione civica.