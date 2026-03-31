Rapinato a Cittiglio del resto delle sigarette: condannato a 3 anni e 4 mesi
Nei guai due venticinquenni denunciati dai carabinieri la sera dei fatti avvenuti nel centro della Valcuvia quattro anni fa. Vizio di mente per uno degli imputati, dovrà stare un anno in una “Rems”
Si è concluso con una doppia decisione il processo relativo a una rapina aggravata in concorso avvenuta nel 2022 a Cittiglio. Il giudice presidente del collegio Mariolina Panasiti ha pronunciato la sentenza nei confronti dei due imputati coinvolti nei fatti.
Il primo, un cittadino marocchino di circa 25 anni, è stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione oltre all’interdizione dei pubblici uffici per la durata della pena. Diversa la posizione del coimputato, assolto per vizio di mente ma contestualmente sottoposto a una misura di sicurezza: trascorrerà un anno all’interno di una REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).
I fatti risalgono al 2022, quando un giovane, dopo aver acquistato un pacchetto di sigarette e ricevuto il resto di circa cinque euro, venne avvicinato da un gruppo di persone tra cui i due imputati. Secondo quanto ricostruito in aula, uno di loro gli avrebbe strappato il denaro dalle mani, configurando così una rapina. Tra aggressori e vittima vi sarebbero stati precedenti rapporti.
Rientrato a casa, il ragazzo raccontò l’accaduto alla madre, che lo accompagnò nuovamente in strada per chiarire quanto successo. Proprio mentre la donna stava contattando i carabinieri, il secondo imputato – poi condannato – le avrebbe sottratto il telefono dalle mani, aggravando ulteriormente la situazione.
All’arrivo delle forze dell’ordine, fu formalizzata la denuncia che ha dato avvio al procedimento penale, giunto oggi a conclusione con la sentenza pronunciata in tribunale.
Il giudice ha quindi riconosciuto la responsabilità penale di uno degli imputati, mentre per l’altro ha disposto una misura di sicurezza, ritenendo necessaria la permanenza in una struttura sanitaria dedicata.
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