Varese News

Varese Laghi

Tra Cantalupo e Villanova, escursione primaverile con il Parco dei Mughetti

Domenica 29 marzo escursione guidata ungo il corridoio del Bozzente, con visita alla chiesetta di Santa Maria Assunta. Partecipazione gratuita su prenotazione

generica

Il Parco dei Mughetti organizza per domenica 29 marzo 2026 una escursione guidata primaverile nei campi tra Cantalupo e Villanova, nel territorio di Nerviano, lungo il corridoio ecologico del torrente Bozzente. L’iniziativa prevede anche la visita alla chiesetta di Santa Maria Assunta.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.15 presso l’area feste di Cantalupo, in via Risorgimento. Il percorso, lungo complessivamente 9 chilometri e sviluppato prevalentemente su sentieri campestri, condurrà i partecipanti fino a Villanova, dove alle 15.30 è previsto l’arrivo alla chiesetta per una visita guidata a cura dell’architetto Fabio Pravettoni. Il rientro a Cantalupo è programmato per le ore 17.00.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione da effettuare via email all’indirizzo info@parcomughetti.it oppure telefonicamente al numero 02-96951140, indicando nome e cognome.

Ai partecipanti verrà inoltre donata la nuova carta escursionistica del Parco dei Mughetti. In caso di maltempo l’escursione verrà annullata.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.