Tra Cantalupo e Villanova, escursione primaverile con il Parco dei Mughetti
Domenica 29 marzo escursione guidata ungo il corridoio del Bozzente, con visita alla chiesetta di Santa Maria Assunta. Partecipazione gratuita su prenotazione
Il Parco dei Mughetti organizza per domenica 29 marzo 2026 una escursione guidata primaverile nei campi tra Cantalupo e Villanova, nel territorio di Nerviano, lungo il corridoio ecologico del torrente Bozzente. L’iniziativa prevede anche la visita alla chiesetta di Santa Maria Assunta.
Il ritrovo è fissato alle ore 14.15 presso l’area feste di Cantalupo, in via Risorgimento. Il percorso, lungo complessivamente 9 chilometri e sviluppato prevalentemente su sentieri campestri, condurrà i partecipanti fino a Villanova, dove alle 15.30 è previsto l’arrivo alla chiesetta per una visita guidata a cura dell’architetto Fabio Pravettoni. Il rientro a Cantalupo è programmato per le ore 17.00.
La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione da effettuare via email all’indirizzo info@parcomughetti.it oppure telefonicamente al numero 02-96951140, indicando nome e cognome.
Ai partecipanti verrà inoltre donata la nuova carta escursionistica del Parco dei Mughetti. In caso di maltempo l’escursione verrà annullata.
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