Tra Cantalupo e Villanova, escursione primaverile con il Parco dei Mughetti

Il Parco dei Mughetti organizza per domenica 29 marzo 2026 una escursione guidata primaverile nei campi tra Cantalupo e Villanova, nel territorio di Nerviano, lungo il corridoio ecologico del torrente Bozzente. L’iniziativa prevede anche la visita alla chiesetta di Santa Maria Assunta.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.15 presso l’area feste di Cantalupo, in via Risorgimento. Il percorso, lungo complessivamente 9 chilometri e sviluppato prevalentemente su sentieri campestri, condurrà i partecipanti fino a Villanova, dove alle 15.30 è previsto l’arrivo alla chiesetta per una visita guidata a cura dell’architetto Fabio Pravettoni. Il rientro a Cantalupo è programmato per le ore 17.00.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione da effettuare via email all’indirizzo info@parcomughetti.it oppure telefonicamente al numero 02-96951140, indicando nome e cognome.

Ai partecipanti verrà inoltre donata la nuova carta escursionistica del Parco dei Mughetti. In caso di maltempo l’escursione verrà annullata.